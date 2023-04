Die Schachbrettblume ist ein Blickfang in jedem Garten

Botanische Rarität

In der Natur ist sie sehr selten, in Gärten gewinnt die Schachblume oder Schachbrettblume zunehmend an Beliebtheit. Das liegt sicher auch daran, dass sie leicht zu pflegen ist.

Wer noch nie eine Schachbrettblume gesehen hat, hält sie im ersten Moment vielleicht für eine Plastikblume – so erinnert das stark geometrische Muster ihrer Blüten mit den kleinen Quadraten doch fast an eine Darstellung von M. C. Escher. Andernfalls kann man die grazile Pflanze einfach nur hübsch finden. Da sie sehr pflegeleicht ist, lässt sich die Schachbrettblume auch gut im eigenen Garten anbauen. Wie Sie die Schachbrettblume in Ihrem Garten pflanzen und pflegen, weiß 24garten.de.

Wenn Sie eine Schachbrettblume (Fritillaria meleagris), auch Schachblume genannt, in der freien Natur finden, können Sie sich glücklich schätzen. Denn dort ist sie sehr selten geworden, stark gefährdet und steht unter strengem Naturschutz. Das Ausgraben ist also nicht erlaubt. In Gärten sieht man die grazile Pflanze zunehmend öfter, auch wenn sie nur von Mitte April bis Mitte Mai blüht – übrigens je nach Sorte sowohl purpurrot als auch weiß, wo ihr Schachbrettmuster ebenso vorhanden ist, aber gut kaschiert wird.