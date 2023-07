Der Salat schießt in die Höhe – ist er noch essbar und was ist zu tun?

Hoch hinaus

Statt einen runden Kopf zu bilden, schießen im Sommer viele Salate in die Höhe. Dem kann man mit den richtigen Anbaubedingungen und bestimmten Sorten vorbeugen.

Hohe Temperaturen und lange Tageslängen führen dazu, dass bestimmte Salate mit einem starken Höhenwachstum reagieren. Wenn man ihn weiter gedeihen lässt, bildet der Salat schließlich einen hohen Stängel mit Blüten. Das sieht ganz hübsch aus, kann aber die Ernte verderben. Wie kommt es dazu und kann man die Salatblätter trotzdem noch essen?

Warum schießt der Salat?

+ Schnitt- und Pflücksalate schießen seltener in die Höhe – auch weil sie meistens vorher geerntet werden. © Pond5/Imago

Doch auch ungünstige Wachstumsbedingungen führen zum Schießen, auch Schossen genannt: Eine zu dichte Bepflanzung im Beet, zu viel Regen oder Trockenheit und ein Befall mit Schädlingen können den Salat anregen, Blüten und Samen zu bilden und so den Fortbestand zu sichern. Übrigens betrifft dieses Schießen nicht nur Salate, auch Gemüsesorten wie Spinat, Rettich oder Rote Bete wachsen unter solchen Bedingungen in die Höhe. Wen das nicht allzu sehr stört, der kann den Salat blühen lassen und schließlich sogar Samen gewinnen.

Ob der Salat noch essbar ist, stellt man am einfachsten mit dem Geschmackssinn fest: Oft schmeckt er bitter, dann lässt er sich klein geschnitten aber immerhin noch zum Mulchen der Beete verwenden. Giftig ist er nicht, die Bitterstoffe sollen nur Fressfeinde abschrecken. Das erkennt man auch daran, dass Schnecken einen Bogen um den Salat machen. Bevor es so weit kommt, sollte man den Salat am besten schnell ernten und essen.

Wie kann man das Schießen des Salats verhindern?

Um das Schießen zu verhindern, sollte man die Anbaubedingungen der jeweiligen Sorten beachten und gegebenenfalls nicht zu sonnige Standorte wählen. Oder man wählt bei der nächsten Aussaat eine andere Sorte: Schnitt- und Pflücksalate sind hohen Temperaturen in der Regel besser gewachsen, aber auch Sorten wie Rucola, Batavia-, Endivien- oder Eissalat neigen weniger dazu, zu schossen – vor allem, wenn man schossfeste Sorten kauft. Achten Sie dabei auch auf den richtigen Aussaatzeitpunkt und pflanzen Sie die Salate mit genug Abstand zueinander, um die besten Wachstumsbedingungen zu schaffen.

