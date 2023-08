Gärtnerin empfiehlt: Lagern Sie selbst geerntete Samen auf Reis

Trocken ist Trumpf

Die Blumen sind verblüht, das Gemüse ist vollreif – die beste Gelegenheit, um eigenes Saatgut zu gewinnen. Damit dieses im nächsten Jahr aufgeht, gibt es ein paar Tipps.

Noch schnell vor dem letzten Regenschauer ein paar Samen ins Trockene bringen oder eine Lieblingstomate entkernen, um sie in der nächsten Saison erneut anzubauen: Die Monate September und Oktober sind sehr gut geeignet, um die Samen der schönsten oder geschmackvollsten Blumen, Früchte und Gemüsesorten zu sammeln und zu trocknen. Die richtige Lagerung spielt hier eine große Rolle, damit das Saatgut keimfähig bleibt.

Reis nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf

+ Ob Hagebutten oder Kräuter – wer selber Saatgut sammelt, sollte es dunkel und vor allem trocken lagern. © Mint Images/Imago

Das Sammeln von eigenem Saatgut macht nicht nur Spaß, es spart nebenbei auch noch die Kosten für neues Saatgut aus dem Handel. Was man hierbei unbedingt beachten sollte: „Immer wichtig ist, die Samen kühl, trocken und dunkel zu lagern“, betont Gärtnerin Svenja Schwedtke aus Bornhöved in Schleswig-Holstein gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „An sehr luftfeuchten Orten kann man Samen in Tüten auf Reis aufbewahren, um die überschüssige Feuchtigkeit aufzusaugen.“

Damit man auch nach Monaten noch weiß, welche Samen in welchem Tütchen oder Gefäß stecken und ob sie noch haltbar sind, ist auch das Beschriften derselben sinnvoll.

Tipps, um die Keimfähigkeit von Saatgut zu erhalten

Wenn Sie sich in dieser Saison gewundert haben, dass viele Samen nicht gekeimt sind oder die Pflanzen nicht die gewünschten Blüten oder Früchte tragen, kann dies zum Beispiel folgende Ursachen haben:

Die Samen waren bei der Ernte und Lagerung nicht vollreif, sauber und trocken. Dies kann zu Schimmel und Krankheiten führen.

Die Mutterpflanze war krank oder schwach.

Es handelt sich bei der Mutterpflanze um eine Hybridsorte (auf der gekauften Packung steht „F1“), die nicht samenfest ist. Das heißt, die neu gezogenen Pflanzen können ganz andere Eigenschaften wie andere Blütenfarben oder einen anderen Geschmack haben.

Das Saatgut war nicht mehr keimfähig, weil es zu alt (je nach Art ein bis zehn Jahre) oder falsch gelagert war.

Um vorab sicherzugehen, dass das Saatgut noch gut ist, können Sie ganz einfach eine Keimprobe machen.

