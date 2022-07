Rücken schmerzt bei Gartenarbeit: Oft ist das Werkzeug schuld

Beschwerdefrei bleiben

+ © IMAGO / ingimage Wenn der Rücken bei der Gartenarbeit schmerzt, ist oft das Werkzeug nicht passend. (Symbolbild) © IMAGO / ingimage

So sehr die Arbeit im Garten auch Spaß macht: Nach einer Weile bekommen viele Menschen Probleme mit dem Rücken. Diese Tipps beugen Schmerzen im Kreuz vor.

Passionierte Gärtnerinnen und Gärtner genießen ihre Arbeit in der grünen Oase häufig mehrere Stunden lang, bis sich körperliche Beschwerden melden. Schuld an Rückenschmerzen und Co. sind in der Regel eine falsche Körperhaltung, das Heben schwerer Utensilien oder die Verwendung falscher Werkzeuge. So geht es richtig.

Umgraben, Unkraut entfernen oder Kübelpflanzen verrücken – damit nach stundenlanger Gartenarbeit nicht der Rücken zwickt, kommt es auf die richtige Haltung an. Gärtnerinnen und Gärtner sollten darauf achten, in Bodennähe zu arbeiten, jedoch eine dauernde Hocke vermeiden. Schonender ist es, in die Kniebeuge zu gehen und dabei den Rücken gerade zu halten oder die Knie auf den Boden abzulegen. Eine weiche Unterlage kann den Rücken zusätzlich unterstützen.