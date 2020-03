So pflanzen Sie Rote Bete richtig

Anleitung

+ © dpa/Gregor Fischer Rote Bete lässt sich einfach anbauen und ernten. © dpa/Gregor Fischer

Rote Bete ist ein beliebtes Gemüse in deutschen Gärten. Wir erklären Ihnen worauf Sie achten müssen, wenn Sie es im heimischen Beet anpflanzen möchten.

Rote Bete lässt sich im Garten hervorragend anpflanzen.

lässt sich im Garten hervorragend anpflanzen. Die Knolle ist für ihre zahlreichen Mineralstoffe und Vitamine bekannt.

bekannt. Wir erklären, was es beim Aussäen zu beachten gibt.

Rote Bete, auch Rote Beete oder Rote Rübe genannt, ist unter Hobbygärtnern äußerst beliebt. Das Gemüse lässt sich recht einfach im Garten anbauen und bietet zahlreiche Mineralstoffe, Vitamine, Eisen und Folsäure. Die mit der Zuckerrübe verwandet Knolle lässt sich zudem einfach als Beilage oder Zutat von Speisen verarbeiten. Wie Sie Rote Bete im eigenen Garten anbauen, erfahren Sie hier.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um Rote Bete zu pflanzen?

Wenn Sie die Rote Bete in Töpfen vorziehen möchten, können Sie bereits Ende März mit der Aussaat beginnen. Für die Direktaussaat in den Boden eignet sich der Zeitraum von Mitte April bis Anfang Juli. Besonders der Juni gilt als idealer Zeitpunkt für die Aussaat von Roter Bete. Wer über einen längeren Zeitraum Rote Bete genießen möchte, kann diese auch im Abstand von vier Wochen neu aussäen. Nach circa zwölf bis 16 Wochen sind die Pflanzen dann reif für die Ernte.

Rote Bete pflanzen: So ziehen Sie sie vor

Rote Bete lässt sich vorziehen, auch wenn das nicht unbedingt nötig ist. Die Jungpflanzen vertragen das Umpflanzen nicht immer so gut, weil die Wurzeln beschädigt werden könnten. Allerdings können Sie damit auch die Ernte vorziehen und schon im Juni die ersten Rüben genießen. Außerdem ist dann kein Pikieren im Beet mehr nötig.

Wenn Sie die Aussaat also schon Ende März vornehmen wollen, tun Sie dies am besten mithilfe von Anzuchttöpfen oder -platten. Diese füllen Sie mit Anzuchterde und drücken pro Topf, zwei bis drei Samen der Roten Bete ein. Sie sollten etwa ein bis zwei Zentimeter tief in der Erde stecken. Decken Sie die Gefäße mit einer Folie ab, in die Sie ein paar Löcher für die Luftzirkulation stechen, und stellen Sie die Anzuchttöpfe anschließend an einen Ort, wo viel Sonne scheint - auf die Fensterbank in etwa. Halten Sie die Erde immer etwas feucht, aber nicht nass. Die Flüssigkeit sollte über eine Drainage entweichen können.

Ebenfalls spannend: So ziehen Sie ganz einfach Tomaten auf der Fensterbank vor.

Das ist der richtige Standort für Rote Bete

Die Rote Bete sprießt am besten an einem vollsonnigen und warmen Standort. Da sie aber sehr genügsam ist, reicht oft auch eine Stelle im Halbschatten. Hier kann es allerdings sein, dass sich in den Knollen mitunter zu viel Nitrat ansammelt.

Der Boden selbst sollte humusreich und locker sein, damit die Knollen genug Freiraum zur Entwicklung haben. Auch mit sandigeren Böden kommt die Rote Bete zurecht. Bei einem pH-Wert von 6,2 bis etwa 6,8 fühlt sich die Knolle wohl.

Achten Sie beim richtigen Anbau auch auf die unmittelbare Nachbarschaft: Rote Bete verträgt sich nicht mit Spinat, Kartoffeln*, Tomaten*, Schnittlauch, Mangold oder Petersilie. Frühestens nach vier Jahren sollten Sie Rote Bete in solche einem Beet anpflanzen. Als Nachbarn in einer Mischkultur* eignen sich aber Kohlrabi, Schnittsalat oder Erbsen.

Anleitung zum Pflanzen von Roter Bete

Wenn Sie die Samen bereits im April aussäen, sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass es bis Mitte Mai noch zu Spätfrösten kommen kann. Bei Temperaturen unter sieben Grad schossen die Pflanzen leicht und bilden nur noch kleine Knollen. Darum sollten Sie die Rote Bete nach der Aussaat mit einem Vlies oder Stroh abdecken.

So gehen Sie beim Pflanzen vor: Säen Sie die Samen in einem Abstand von zehn Zentimeter zueinander in zwei bis drei Zentimeter tiefe Löcher. Zwischen den Reihen sollte ein Abstand von mindestens 25 Zentimetern herrschen, um den Wachstum und die Pflege der Pflanzen zu erleichtern. Nach der Aussaat wird etwas Kompost auf die Erde gegeben, um die Keimung anzutreiben. Auch vor der Aussaat können Sie die Samen für einige Stunden in Wasser aufweichen, damit sie schneller keimen.

Auch interessant: Gesundes Gemüse ganz einfach im Garten anbauen: So pflanzen Sie Grünkohl.

So pikieren Sie Rote Bete

Damit sich die Sämlinge beim Wachsen nicht gegenseitig behindern, sollten Sie die Pflanzen rechtzeitig pikieren bzw. vereinzeln. Heißt: Zu dicht stehende Keimlinge werden in einen Abstand von sieben bis zehn Zentimetern zu anderen Keimlingen verpflanzt.

Dabei werden Sie mithilfe eines Pikierstabes aus der Erde gehebelt und in ein neues Pflanzloch gegeben. Achten Sie darauf, die jungen Wurzeln nicht zu verletzten. Anschließend werden die Pflanzen gut gegossen.

Rote Bete im Beet pflegen

Damit die Ernte gut ausfällt, werden die Pflanzen - gerade in der Sommerhitze - regelmäßig bewässert. Vermeiden Sie allerdings Staunässe, um Fäulniskrankheiten an den Wurzeln zu vermeiden.

Bei einem nährstoffreichen Boden ist in der Regel keine Düngung nötig. Ansonsten reicht eine einmalige Düngung. Auf stickstoffhaltige Dünger sollten Sie dabei verzichten, da die Rote Bete sonst zu viel Nitrat anreichert.

Rote Bete ernten: Wann ist sie reif?

Nach circa zwölf bis 16 Wochen ist die Rote Bete erntereif. Die Größe eines Golfballes gilt als ideal - wenn Sie größer ist, schmeckt sie nicht mehr so gut. Die Rüben werden vorsichtig mit einer Grabgabel oder am Laub aus der Erde gezogen. Die Blätter werden kurz oberhalb der Herzblätter abgedreht, damit das Gemüse nicht vertrocknet. Anschließend kann die Rote Bete bis zum Frühjahr in einer Holzkiste mit feuchter Erde oder Sand gelagert werden.

Lesen Sie auch: Wann kann ich Erdbeeren pflanzen - im Frühjahr oder Herbst?

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.