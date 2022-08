Rose in Kartoffel pflanzen: Mit Steckling einfach selber ziehen

Natürlicher Feuchtigkeitspender

Die Lieblingsrose lässt sich auch einfach mit einer Kartoffel über Stecklinge vermehren.

Eine Idee für Experimentierfreudige: Man pflanze den Steckling einer Rose in eine Kartoffel und heraus kommt eine Blume. Einen Versuch ist es wert.

Rosenfreunde wollen vor allem eins: Die schönsten Exemplare in ihrem Garten oder auf dem Balkon auf Dauer bewahren und zu immer prächtigeren Blüten anregen. Damit dann die Lieblingsrose eine lange Zukunft hat, bietet es sich an, die Pflanze rechtzeitig selbst zu vermehren – zum Beispiel mithilfe einer Kartoffel.

Wie man eine Rose in einer Kartoffel pflanzt, weiß 24garten.de.

Wenn man eine Rose nicht nur mit Stecklingen und Erde vermehrt, sondern zusätzlich mit einer Kartoffel zieht, soll dies folgende Vorteile haben: Der Steckling wird zusätzlich mit Nährstoffen versorgt und bekommt mit der Knolle gleich noch einen Feuchtigkeitsschub. Da der Steckling empfindlich ist und nicht austrocknen darf, ist letzteres sehr sinnvoll – der Nährstoffbedarf ist über eine Anzuchterde jedoch in der Regel schon ausreichend gedeckt.