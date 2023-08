Altglas entsorgen: Warum Sie Honiggläser immer spülen sollten

Recycling

Das richtige Entsorgen von Altglas ist wichtig für den gesamten Recyclingkreislauf. Warum Honiggläser gespült werden sollten, erfahren Sie hier.

Beim Entsorgen von Altglas kann man so einiges durcheinander bringen. Die Container für Weiß-, Braun- und Buntglas sind bekannt. Doch was ist mit einer blauen oder roten Flasche zu tun? So ist auch das Einwerfen von vollen Glasflaschen oder Gläsern nicht erlaubt. Porentief rein brauchen die Gläser nicht sein, da sie im weiteren Verlauf gereinigt werden. Honiggläser sollten vor dem Entsorgen jedoch unbedingt ausgespült werden.

+ Richtiges Recycling: Honiggläser sollten vor dem Entsorgen ausgespült werden. © BeckerBredel/Imago

Nur richtig entsorgtes Altglas lässt sich recyceln und es kann erneut Glas daraus hergestellt werden, berichtet utopia.de. So ist es gerade bei Honiggläsern wichtig, diese vor dem Einwurf in den Altglascontainer gründlich auszuspülen.

Honiggläser ausspülen: Warum das wichtig ist#

Auch wenn die eingeworfenen Gläser vom Recyclingunternehmen in einem Wasserbad gereinigt werden, sollten Honiggläser unbedingt ausgespült werden. Denn laut Verbraucherschützern sind 70 bis 75 Prozent aller Honige mit einer Herkunftsbezeichnung „EU- und Nicht-EU-Ländern“ mit Sporen des Krankheitserregers der Amerikanischen Faulbrut infiziert, berichtet 24garten.de.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Obwohl diese Erreger für Menschen keine Gefahr darstellen, haben sie eine hohe Ansteckungsfähigkeit bei Bienenlarven und stellen somit eine Bedrohung für ganze Bienenvölker dar, indem sie diese töten.

Auch wenn Gläser und Glasbehälter beschädigt sind, ist die Frage, ob sie in den Altglascontainer gehören. Eingeworfene, kaputte Gläser führen zu Problem im Recyclingkreislauf und gehören daher in den Restmüll. Auch bei Schraubverschlüssen und Korken ist Vorsicht geboten.

Was gehört nicht in den Altglascontainer?

Flachglas

Spiegel

Fenster- und Autoscheiben

Glühbirnen, Lampen, Leuchtstoffröhren

Blumentöpfe und Vasen

Kaffeekannen aus feuerfestem Glas



Auflaufformen aus Glas

Auflaufformen aus Glas Mikrowellengeschirr

Ceran-Kochfelder oder Glas-Kochplatten

Nicht nur das richtige Sortieren nach Farbe ist beim Entsorgen zu beachten, sondern auch der Tag und die Uhrzeit. Wer beispielsweise sonntags beim Altglasentsorgen erwischt wird, riskiert eine hohe Geldstrafe.

Rubriklistenbild: © BeckerBredel/Imago