Wasser läuft nicht mehr ab? Wie Sie den Abfluss der Badewanne im Nu wieder frei bekommen

Haare und Schmutz verstopfen die Rohre

Wenn das Wasser in der Badewanne ungewöhnlich lange braucht, um abzufließen, ist in der Regel der Abfluss verstopft. Natürliche Hausmittel helfen, das Problem zu lösen.

Wenn der Abfluss in der Badewanne verstopft ist, kann dies zu einem lästigen Problem werden. Der Grund dafür ist oft eine Ansammlung von Schmutz und Haaren, die sich im Laufe der Zeit im Abflussrohr ansammeln. Damit das Wasser wieder abfließt, ist es notwendig, den Abfluss zu reinigen. In diesem Artikel zeigen wir, wie Sie den Abfluss in Ihrer Badewanne effektiv und einfach reinigen können.

Abfluss der Badewanne reinigen – was brauche ich dafür?

Bevor Sie beginnen, den Abfluss Ihrer Badewanne zu reinigen, sollten Sie einige Vorbereitungen treffen. Hier sind einige Dinge, die Sie benötigen:

Ein Abflussreiniger (werblicher Link) oder ein natürliches Reinigungsmittel wie Backpulver und Essig

Ein Lappen oder eine Bürste

Eine Zange oder Pinzette

Wenn Sie einen Abflussreiniger verwenden, lesen Sie unbedingt die Anweisungen auf der Verpackung, bevor Sie ihn verwenden. Tragen Sie dabei Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen.

+ Wenn der Abfluss der Badewanne stinkt oder verstopft ist, helfen natürliche Hausmittel. © Kraft/Imago

Anleitung: So reinigen Sie den verstopften Abfluss Ihrer Badewanne

1. Entfernen Sie sichtbare Haare und Schmutz

Um den Abfluss Ihrer Badewanne zu reinigen, müssen Sie zuerst die sichtbaren Haare und Schmutzpartikel entfernen. Dies können Sie mit einer Zange oder Pinzette tun. Sie können auch einen Lappen oder eine Bürste verwenden, um den Schmutz zu entfernen, der sich an der Oberfläche des Abflusses angesammelt hat.

2. Verwenden Sie einen Abflussreiniger oder Hausmittel wie Backpulver und Essig

Nachdem Sie den sichtbaren Schmutz entfernt haben, sollten Sie einen Abflussreiniger oder ein natürliches Hausmittel verwenden, um die im Rohr verbliebenen Ablagerungen zu entfernen. Wenn Sie einen Abflussreiniger verwenden, befolgen Sie unbedingt die Anweisungen auf der Verpackung.

Alternativ können Sie auch ein natürliches Reinigungsmittel verwenden, indem Sie eine halbe Tasse Backpulver in den Abfluss geben und dann eine halbe Tasse Essig hinzufügen. Lassen Sie die Mischung etwa 30 Minuten lang im Abfluss wirken.

3. Spülen Sie den Abfluss aus

Nachdem Sie den Abflussreiniger oder das natürliche Reinigungsmittel verwendet haben, sollten Sie den Abfluss gründlich mit heißem Wasser ausspülen. Dadurch werden alle verbleibenden Ablagerungen entfernt und die Verstopfung löst sich.

Tipps, um einen verstopften Abfluss vorzubeugen

Um zu verhindern, dass sich Ihr Abfluss erneut verstopft, gibt es einige Dinge, die Sie tun können. Hier sind einige Tipps:

Installieren Sie ein Haarsieb, um zu vermeiden, dass Haare und größere Schmutzpartikel in den Abfluss gelangen (in Drogerien erhältlich).

Gießen Sie niemals Fett oder andere Lebensmittelreste in den Ausguss, da sie den Abfluss verstopfen können.

Reinigen Sie den Abfluss regelmäßig, um eine Ansammlung von Haaren und Schmutz zu vermeiden.

Spülen Sie den Abfluss regelmäßig mit heißem Wasser aus – das hilft, Ablagerungen zu entfernen. Nutzen Sie dafür am besten Restwasser aus dem Wasserkocher.

Gluckernder Abfluss kann bereits auf ein Problem hindeuten

Das Reinigen des Abflusses in Ihrer Badewanne kann ganz einfach sein, wenn Sie die richtigen Werkzeuge und Reinigungsmittel verwenden. Indem Sie den Abfluss regelmäßig reinigen und Vorbeugungsmaßnahmen ergreifen, können Sie verhindern, dass er verstopft und weitere Probleme verursacht. Ein gluckernder Abfluss kann übrigens bereits auf ein Problem hindeuten. Auch ein stinkender Abfluss, wie er oft in der Dusche vorkommt, wird durch Schmutz verursacht, die sich mit Hausmitteln einfach beseitigen lassen. Wenn Sie jedoch Schwierigkeiten haben, den Abfluss selbst zu reinigen, sollte einen Fachmann zu kontaktieren, um das Problem zu lösen.

