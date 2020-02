Sie reinigen die Toilette mit Bleiche? Das kann böse Folgen haben

Fehler

Jeder hat seine eigenen Methoden, um die Toilette zu reinigen. Aber ein Putzmittel, das hierbei sehr beliebt ist, könnte dem Klo eher schaden als es zu säubern.

Eine Toilette bedarf regelmäßiger Reinigung.

Ein Putzmittel ist hierbei besonders beliebt.

Allerdings kann es der Toilette schaden.

Toilette reinigen: Diese Putzmittel wird gerne verwendet

Was vielen bei der Reinigung der Toilette wichtig ist, ist, dass keine Verschmutzungen oder dunklen Ablagerungen* auf der weißen Oberfläche zu sehen sind. Diese werden dann meist über Jahre mit diversen Reinigungsmitteln - oft auf chemischer Basis - bearbeitet, um die Toilette schön glänzen zu lassen. Ein beliebtes Putzmittel ist dabei Bleiche. Sie ist bekannt dafür, dunkle Flecken durch Oxidation verschwinden zu lassen. Aber ist das Mittel wirklich so gut für die Toilette, wie gedacht?

Dieses Putzmittel sollten Sie lieber nicht bei der Toilettenreinigung verwenden

Vielleicht sollten Sie Ihre Helferlein bei der Toilettenreinigung* noch einmal überdenken. In einer Gruppe des sozialen Netzwerks Facebook, in dem sich alles um Putz-Tricks dreht, berichtete eine Frau nämlich davon, dass ihr eine sachkundige Verkäuferin von der Anwendung von Bleiche abgeraten hatte: "Ich habe mir gerade einen neuen Toilettensitz gekauft und erwähnte zufällig, dass ich mein Klo* mit Bleichmittel reinige...die Frau sagte, es zerstört das Porzellan."

Die Toilette könne irgendwann nicht mehr richtig gespült werden, da die Biegung zu vernarbt ist und das Papier daran hängen bleibt. "Hat schon mal jemand von euch gehört?", wollte die verdatterte Frau von den anderen Userinnen in der Gruppe wissen.

Wie sich dann herausstellte, herrscht zu dem Thema eine geteilte Meinung im Netz. Eine Person findet, dass der Ratschlag Quatsch ist: "Unsinn, mein Klempner hat mir Bleichmittel empfohlen", heißt es. Eine andere schreibt: "Meine Mutter reinigt die Toilette seit 24 Jahren mit Bleichmittel und es gibt noch keine Probleme." Eine weitere Person erklärt, dass sie das Klo sogar schon seit 30 Jahren mit einer halben Tasse Bleiche in der Woche reinigen würde und noch nie Probleme gehabt hätte. Eine vierte Person meint allerdings: "Das Bleichmittel wird das Porzellan irgendwann auffressen und alle Plastik- und Chrombeschläge beschädigen."

Ist Bleichmittel schädlich für die Toilette?

Was ist also nun richtig? Das Online-Portal Dailymail hat bei dem Klempner Brad Plummer nachgefragt: Seiner Meinung nach kann Bleichmittel über einen langen Zeitraum tatsächlich schädlich für die Oberfläche einer Toilette sein. "Wir empfehlen, dass sie nur mit Reinigern geputzt wird, die frei von Chemie sind, da sie nicht die Glasur auf dem Porzellan angreifen - also Seifenwasser oder natürliche Reiniger."

Welche natürlichen Reiniger für die Toilette infrage kommen, erfahren Sie hier.

