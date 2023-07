Wer im Garten Ratten fangen möchte, sollte sie mit Nuss-Nougat-Creme in die Falle locken

Unerwünschte Gäste

Ratten in Haus und Garten muss man bekämpfen, da sie viele Krankheiten übertragen können. Mit einem süßen Aufstrich kann man sie anlocken und in einer Falle fangen.

Kompost, Futterabfälle von Tieren wie Kaninchen oder Gerümpel rund um den Schuppen bieten Ratten, insbesondere Wanderratten, im Garten eine Komfortzone. Zuweilen finden sie sogar den Weg ins Haus. Wenn Sie mehrere Ratten bei sich entdecken, sind die vermehrungsfreudigen Schädlinge meldepflichtig.

Auf jeden Fall ist es sinnvoll, sie zu bekämpfen, beispielsweise indem man sie fängt. Wanderratten sind zwar Allesfresser, aber vorwiegend Vegetarier. Daher können die Tiere einer süßen Verführung wie Nuss-Nougat-Creme oder Erdnussbutter nur schwer widerstehen und lassen sich damit recht gut in eine Falle locken.

Ratten im Garten sind nicht harmlos und daher meldepflichtig

+ Wanderratten (Rattus norvegicus) bevorzugen pflanzliche Nahrung, verschmähen aber auch Aas und Hühnerküken nicht. © agefotostock/Imago

Wanderratten sind ein Kulturfolger – wo der Mensch ist, ist auch die Ratte nicht weit. Wanderratten sind die am häufigsten vorkommende Rattenart in Deutschland, gefolgt von der Hausratte, die man eher in Gebäuden antrifft. Wie das Umweltbundesamt erklärt, können Wanderratten über 100 verschiedene Krankheiten auf den Menschen und gegebenenfalls seine Haustiere übertragen. Beispielsweise indem sie Lebensmittel mit Kot oder Urin verunreinigen, die oftmals Krankheitskeime enthalten.

Grund genug, die Tiere aus dem Garten zu vertreiben. Sofern es sich um ein Einzeltier handelt, kann man hier noch zu tierfreundlichen Methoden greifen. Bei mehreren muss man das ortsansässige Gesundheits- oder Ordnungsamt informieren. Die Tiere mit Ultraschall zu vertreiben, hat sich bisher nicht als erfolgreich erweisen. Wer nicht zu zartbesaitet ist, kann die Ratten aber in einer Lebendfalle oder einer tödlichen Schlagfalle fangen. Bei der Handhabung sollte man jedoch vorsichtig sein – vor allem, wenn Haustiere oder Kinder im Haushalt leben, aber auch für den Anwender selbst besteht Verletzungsgefahr.

Die besten Rattenköder für Fallen

Hierfür eignen sich als Köder die typischen Käse- und Speckstückchen, frisches Brot, Hafer oder – auch Ratten haben Vorlieben – Nuss-Nougat-Creme oder Erdnussbutter (zum Beispiel auf einem Stück Brot). Am besten wechseln Sie die verschiedenen Köder regelmäßig, da die Ratten sie sonst unter Umständen verschmähen. Stellen Sie die Fallen an den Laufwegen der Ratten auf und kontrollieren Sie alle 12 Stunden, ob Sie ein Tier gefangen haben. Tote Ratten können Sie dann im Restmüll entsorgen.

