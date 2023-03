Rasenpflege im Frühjahr: Wann sollte der Rasen zum ersten Mal gedüngt werden?

Gartentipps

Nach dem Winter braucht der Rasen wieder ausreichend Nährstoffe, um gesund zu bleiben. Wir zeigen, wann eine Düngung sinnvoll ist.

Schnee, Frost und wenig Licht setzen dem Rasen über den Winter ordentlich zu. Nicht selten ist der Rasen nach dem Winter gelblich verfärbt. Deshalb ist eine Düngung im Frühjahr genau das richtige, um wieder in Form zu kommen. Rasengräser haben ohnehin einen hohen Bedarf an Nährstoffen. Kommt es im Frühling zu einem Mangel, setzen sich schnell Moose und Wildkräuter gegen die zarten Gräser durch, die weniger hohe Ansprüche beim Wachstum haben. In diesem Fall hilft oft nur noch, den Rasen zu vertikutieren. Machen Sie Ihren Rasen deshalb rechtzeitig mit einem geeigneten Düngemittel fit.

+ Im Frühjahr lohnt es sich, den Rasen zu düngen. © Brebca/Imago

Wann ist im Frühjahr der beste Zeitpunkt, um den Rasen zu düngen?

Mit einer Rasendüngung im Frühjahr schaffen sie die idealen Bedingungen, damit das Gras im neuen Jahr ordentlich wächst. Der ideale Zeitpunkt dafür wird auch von der Bodenart bestimmt. Ein Überblick:

Leichte Böden (geringe Nährstoffreserven): erste Düngung im März bis April.

(geringe Nährstoffreserven): erste Düngung im März bis April. Schwere Böden (ausreichend Nährstoffreserven): erste Düngung erst Ende Mai / Anfang Juni.

(ausreichend Nährstoffreserven): erste Düngung erst Ende Mai / Anfang Juni. alle Böden dazwischen: April oder Mai.

Schwere Böden verfügen über genügend Nährstoffreserven für den ersten Austrieb. Wer hier zu früh seinen Dünger ausbringt, läuft Gefahr, seinen Rasen zu überdüngen. Verwenden Sie organischen Dünger, darf dieser einen Monat früher als andere ausgebracht werden, da dieser erst später seine Wirkung entfaltet.

In jedem Fall sollte aber erst nach dem letzten Frost gedüngt werden, was je nach Region unterschiedlich sein kann.

Vor dem ersten Düngen PH-Wert messen

Um sicherzugehen, dass der Dünger auch seine Wirkung voll entfalten kann, sollten Sie vor der ersten Düngung im Frühjahr noch den pH-Wert des Bodens bestimmen: Ist der Boden nämlich zu sauer (pH-Wert unter 5,5), ist der Dünger relativ wirkungslos. Dann muss der Rasen zunächst noch gekalkt werden. Stimmt der pH-Wert, können Sie mit dem Rasendüngen loslegen.

