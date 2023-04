Kurzwaschprogramm ja oder nein? Wie Sie laut Experten günstiger wegkommen

Spartipp

Das Kurzwaschprogramm ist oft eine praktische Angelegenheit und in vielen Haushalten beliebt. Doch lässt sich dadurch auch Energie sparen?

Je nachdem wie oft und intensiv man wäscht, kann man beim Strom und beim Wasserverbrauch ein wenig Kosten sparen. Beliebt ist in vielen Haushalten das Kurzwaschprogramm, das sich für leicht verschmutzte Wäsche durchaus eignen kann. Die Zeitersparnis ist dabei die eine Sache. Doch mit dem Energiesparen ist es nicht ganz so einfach. Denn gerade bei den Kurzwaschprogrammen muss das Wasser schnell erhitzt werden – und das Aufheizen kostet nun mal einiges an Energie.

Kurzwaschprogramm ja oder nein?

Ein langer Waschzyklus verbrauche weniger Energie als ein kurzer, heißt es in einem früheren Bericht von BR.de zum Thema ganz allgemein. Anders ausgedrückt braucht so manches Kurzwaschprogramm mehr Energie, um in kürzerer Zeit, dasselbe Ergebnis zu erzielen. Dieser Widerspruch lasse sich am Beispiel des Autofahrens erläutern, erklärte Werner Scholz vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) in dem Bericht von Bayern1 recht anschaulich. „Wer eine Strecke von 100 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h fährt, braucht deutlich mehr Sprit als bei Tempo 50 für dieselbe Strecke. Dafür dauert die Fahrt halt länger.“

Das Kurzwaschprogramm wird gern benutzt, wenn's auch mal schneller gehen soll.

Es gibt nicht nur ein Kurzwaschprogramm

Die Zeitschrift Ökotest verweist in einem Online-Beitrag darüber hinaus allerdings auch darauf, dass verschiedene Hersteller (und deren Waschmaschinen) unter einem Schnellwaschgang etwas anderes verstehen. „Manche Geräte haben gleich mehrere Kurzwaschoptionen, andere nur eine. Die Unterschiede können groß sein – und damit auch der Energieverbrauch“, heißt es in dem Bericht. Viele Maschinen verfügen zudem über besondere „Kürzestwaschgänge“, so der Hinweis von Oekotest.de, die nur 15 bis 30 Minuten dauern und dabei nur 25 bis 30 Grad Wassertemperatur erreichen. „Damit reinigen sie noch mal etwas kühler als die Eco-Programme und natürlich kälter als die „Schnell/Mix“-Einstellungen (mit denen sie leider sehr einfach zu verwechseln sind).“

Kühlere Kürzestwaschgänge könnten sich lohnen

Solche lauwarmen „Kürzestgänge“ heißen demzufolge „Express 20“, „Rapid 30“, „Schnell 30“, „Extra kurz 30/15“ oder schlicht „30 Minuten“: „Sie erkennen entsprechende Programme daran, dass sie mit einer Minutenangabe versehen sind. Hersteller empfehlen diese Minuten-Programme zwar nur für wenig verschmutzte, nicht empfindliche Kleidungsstücke, betonen aber, dass die Wäsche trotz der kurzen Dauer sauber wird“, heißt es weiter auf Oekotest.de. Wie steht es hier mit den Stromkosten? „Da die meiste Energie beim Wäschewaschen in das Erwärmen des Wassers fließt, schneiden die kühleren Kürzestwaschgänge beim Energieaufwand noch besser ab als die ohnehin schon sparsamen Eco-Waschgänge“, so das Fazit von Oekotest.de.

Was bringt das Eco-Programm?

Das Eco-Programm ist davon abgesehen besonders effektiv bei großen Trommeln, informiert die Stiftung Warentest: Je höher die Beladung, desto geringer sei rechnerisch der Verbrauch, heißt es in einem Beitrag auf Test.de. „Eine voll beladene Maschine senkt also ebenfalls die Kosten für Wasser und Strom.“ Tests hätten gezeigt, dass kaum gefüllte Trommeln pro Kilogramm bis zu doppelt so viel Strom und Wasser verbrauchen wie voll beladene. „Nutzer sollten daher darauf achten, je nach Programm ausreichend viel Wäsche pro Wasch­gang einzufüllen“, so der Hinweis in dem Beitrag der Stiftung Warentest. Der Unterschied zwischen A und B spiele dabei eine geringere Rolle.

