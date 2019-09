Postbote liefert Paket aus - was ankommt, ist eine Frechheit

Zustellung anderer Art

+ © dpa/Patrick Peul Der Briefkasten eines Schallplatten-Fans musste einiges aushalten. (Symbolbild) © dpa/Patrick Peul

Eigentlich wollte der Kunde seine neue Schallplatte genießen. Doch was der Postbote mit der Lieferung anstellte, macht sprachlos.

Beim Ausliefern von Paketen zeigt so mancher Postbote ein hohes Maß an Kreativität. Da werden Bestellungen auf den Balkon geworfen, durchs Fenster hindurch oder einfach vor der Haustür abgestellt. Aber in diesen Fällen dürfen sich Kunden vermutlich noch glücklich schätzen, wenn man ihre Situation mit der eines Reddit-Nutzers aus den USA vergleicht. Der staunte nicht schlecht, als er sein Paket im Briefkasten vorfand.

Postbote stellt Paket zu - das Produkt ist jetzt unbrauchbar

Eigentlich wollte der Reddit-Nutzer "404forlife" in den Genuss seiner neuen Schallplatte von Jeff Rosenstock kommen, wie er in dem Forum erklärte.

Sie wollen lieber in den Genuss neuer Möbel kommen? Dann lassen Sie sich im Onlineshop von Segmüller inspirieren. (werblicher Link)

Doch beim Blick in den Briefkasten war der Traum sogleich zunichte: Die verpackte Schallplatte wurde von dem Postboten in der Mitte umgeknickt, um sie in den Kasten zu pressen.

Dabei hat sogar der Briefkasten selbst Schaden genommen, wie ein Bild zeigt. Nun ist er durch das Paket verbogen - bleibt nur noch die Hoffnung, dass er sich durch das Entfernen des Pakets wieder in Form bringen lässt.

Video: Pakete ausliefern ohne Benzin oder Diesel

Auch interessant: W enn der Paketbote nicht klingelt: Das können Sie tun.

Doch an der Schallplatte selbst ist nichts mehr zu retten. Dabei handelte es sich um ein handsigniertes Exemplar, wie "404forlife" erklärte. Der Postbote selbst war wohl ein Angestellter des United States Postal Service (kurz. USPS). "Sieht so aus, als würde ich meine neue Schallplatte nicht anhören können", meint der Reddit-User ernüchtert.

In den Kommentaren echauffieren sich die anderen Nutzer über die rabiate Zulieferung: "Das hast du viel zu freundlich formuliert." Oder: "Wie kann ein zugeordneter Lieferer nicht die Grundlegel 'Knick das verdammte Paket nicht um' nicht kennen?" Wie der Reddit-Nutzer nun bezüglich seiner kaputten Schallplatte vorgehen will, hat er nicht erwähnt.

Lesen Sie auch: Zusteller packt aus: So leiden die Paketboten.