Sind Pflanzen im Schlafzimmer schädlich? Allergiker sollten aufpassen

Allergieauslösende Wirkung

Eigentlich haben Zimmerpflanzen den Ruf, gut für das Raumklima zu sein. Das trifft aber nicht auf alle Gewächse zu – besonders hinsichtlich Allergien.

Grünpflanzen im eigenen Zuhause sorgen nicht nur für mehr Wohnlichkeit. Ihnen wird auch nachgesagt, für mehr Sauerstoff und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu sorgen – beides sehr vorteilhaft für das Raumklima. Wirkliche Luftverbesserer sind Pflanzen laut Vanessa Hörmann vom Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau allerdings nicht. Ihre eigene Forschung hätte ergeben, dass die Filterleistung von Zimmerpflanzen weder tagsüber noch nachts einen Effekt auf die Luftqualität in den Räumen habe. „Ein wenig kann sich auf der Wachsschicht der Blätter ablagern“, sagte Hörmann dem Nachrichtenportal ntv. „Aber dass die Pflanzen aktiv Luftschadstoffe filtern, das passiert tatsächlich eher nicht.“ Andersherum gäbe es aber Zimmerpflanzen, die der Gesundheit eher schaden, weil sie Allergien auslösen.

Allergie durch Zimmerpflanzen: Wo Sie aufpassen sollten

Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) weist darauf hin, dass Zimmerpflanzen sowohl Allergien an der Haut als auch an den Atemwegen auslösen können. Die Allergene befinden sich laut der Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz im Pflanzensaft und gelangen darüber an die Blattoberfläche. Von dort aus kommen sie in direkten Kontakt mit der Haut oder verbinden sich mit dem Staub, sodass sie über die Raumluft in die Atemwege aufgenommen werden. Die ersten Kontaktekzeme entstehen demnach bis zu 24 bis 71 Stunden nach direkter Berührung.

+ Ein Junge sitzt auf einem Stuhl und hält eine Birkenfeige. © Evgenia Sunegina/Imago

Folgende Pflanzen sind für ihre allergieauslösende Wirkung bekannt:

Korbblütler – vor allem Chrysanthemen, aber auch Beifuß, Wermut, Astern, Kamille, Traubenkraut (Ambrosia) und Löwenzahn

Maulbeergewächse z.B. Birkenfeige und Gummibaum

Aronstabgewächse z.B. Einblatt, Giftaron oder Philodendronarten wie Ph. bipennifolium und Ph. Scandens

Spargelgewächse z.B. Yuccapalme und Drachenbaum

Wolfsmilchgewächse z.B. Weihnachtsstern oder Christusdorn

Farne, Schefflera, Wachsblume, Usambaraveilchen, Becherprimel, Orchidee

Wer bereits an einer Latexallergie leidet, sollte dem DAAB zufolge neben der Birkenfeige und dem Gummibaum auch Pflanzen wie Weihnachtssternen, Feigen, Immergrün, Kaffeepflanzen, Kakteenarten, Oleander, Maniok, Hanf und Hopfen nicht zu nahe kommen. Ihr Milchsaft enthält einen Eiweißstoff, der dem Latexallergen sehr ähnelt.

Gefahr durch Schimmelpilze bei Zimmerpflanzen?

Generell stimmt es, dass Blumenerde einen „natürlichen Lebensraum“ für Schimmelpilze darstellt, so Vanessa Hörmann vom Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau laut ntv. Daher gehe man in Kliniken auch auf Nummer sicher und verbietet Topfpflanzen meist komplett. Auf der Intensivstation seien selbst Schnittblumen nicht erlaubt, weil sich im Vasenwasser Pilze und Bakterien bilden können. Gesunde Menschen müssen sich in ihren eigenen vier Wänden aber keine Gedanken machen, solange sie ihre Pflanzen normal pflegen: „Wenn man nicht täglich literweise Wasser in den Topf kippt und es deshalb darin anfängt zu gammeln, muss man sich darüber im Allgemeinen keine Sorgen machen“, sagt Hörmann.

Anders sieht es bei Allergien gegen Schimmelpilze oder Hausstaub aus: Hier rät das Allergiezentrum Schweiz dazu, auf Pflanzen im Schlafzimmer zu verzichten.

Zimmerpflanzen, die keine Allergien auslösen

Wer nicht gegen Hausstaub oder Schimmelpilze allergisch ist und auch keine allergieauslösenden Pflanzen im Haus haben will, kann sein Schlafzimmer laut der Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz mit folgenden Gewächsen ausstaffieren:

Aloe

Anthurien

Bromelien

Grünlilie

Papyrus (Zyperngras)

Philodendron (Monsterer)

Sansevieria

Zamioculcas

