Eine Frischluftkur macht überwinterte Kübelpflanzen widerstandsfähiger

Temperaturwechsel

Um die Pflanzen aus dem Winterquartier für ihren Aufenthalt im Garten vorzubereiten, ist es sinnvoll, sie kurzzeitig mit wechselnden Temperaturen abzuhärten.

Beim Auswintern von Kübelpflanzen ist das Timing entscheidend. Stellt man sie vom Haus zu schnell hinaus ins Freie, muss man mit Kälteschäden rechnen. Wartet man zu lange, werden sie noch eher das Ziel von Blattläusen & Co. oder sie fangen an, mit dünnen schwachen Trieben in die Höhe zum Licht zu schießen. Bevor man die Pflanzen an den Garten gewöhnt, sind einige Pflegemaßnahmen nötig. Wie man Kübelpflanzen auf ihren Gartenaufenthalt vorbereitet, weiß 24garten.de.

Auch wenn der Satz „nur die Harten kommen in den Garten“ etwas abgedroschen klingt – im Fall von Kübelpflanzen im Winterquartier hat er seine Berechtigung. Erst wenn sie für die Außentemperaturen, Wind und die neuen Lichtverhältnisse angepasst wurden, sind sie startklar und dürfen auf Dauer ins Freie.