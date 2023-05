Geranien mit natürlichen Hausmitteln düngen: Milch lässt Ihre Balkonpflanzen üppig blühen

Dünger aus dem Kühlschrank

Für eine kräftige Blüte sollten Geranien in regelmäßigen Abständen gedüngt werden. Das funktioniert auch ohne Chemie – mit Hausmitteln aus dem Kühlschrank.

Geranien (auch Pelargonien genannt) gehören zu den absoluten Klassikern unter den Balkonblumen und im Garten. Ihre üppige Blütenpracht verschönert im Sommer jedes Haus, sei es in der stehenden oder hängenden Variante. Obwohl Geranien für Bienen eigentlich nutzlos sind und deshalb manche von einer Bepflanzung mit Geranien abraten, setzen dennoch viele Hobbygärtner nach wie vor auf sie. Damit Geranien ihre volle Blütenpracht entfalten und möglichst lange blühen, benötigen Ihre Pflanzen ein wenig Unterstützung in Form eines Düngers, der sie mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt. Wer auf Chemie verzichten will, kann seine Geranien mit natürlichen Hausmitteln pflegen. Das Gute daran: Fast jeder hat ein solches davon in seinem Kühlschrank oder in der Küche stehen.

1. Geranien mit Milch düngen

Milch eignet sich bestens zur Düngung von Geranien, denn es enthält viel Kalzium und andere Nährstoffe, welche den beliebten Balkonblumen zugutekommen. Um den natürlichen Geraniendünger herzustellen, mischen Sie einfach einen Liter Milch mit etwa drei bis vier Litern Wasser. Damit gießen Sie die Geranien einmal im Monat.

+ Geranien blühen besonders üppig, wenn sie regelmäßig gedüngt werden. Das funktioniert auch mit natürlichen Hausmitteln. © P. Royer/Imago

2. Backhefe als Dünger für Geranien

Backhefe soll die Blütezeit von Geranien verlängern und die Entwicklung der Knospen beschleunigen. Und so stellen Sie den Hefe-Dünger her:

Lösen Sie 10 g Trockenhefe in 10 Liter Wasser auf und geben eine Prise Zucker dazu. Hefe liebt Zucker, weshalb er die Wirkung verstärkt.

Düngen Sie die Pelargonien mit dieser Mischung im Frühjahr einmal im Monat, wenn die Blüte beginnt. Im Sommer sollten Sie auf einen stickstoffhaltigen Dünger setzen.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

3. Pelargonien mit Bananenschalen pflegen

Nicht nur Bananen stecken voller Vitamine und Mineralien. Auch ihre Schale enthält wichtige Nährstoffe, wie Magnesium, Kalium und Phosphor, weshalb sie bestens als Blumendünger infrage kommen. Geranien profitieren vor allem vom enthaltenen Kalzium der Südfrucht und danken es mit einer üppigen Blüte. Da Bananenschalen jedoch nur wenig Stickstoff enthalten, eignen sie sich lediglich als Zusatzdünger für Geranien.

Um zu vermeiden, dass Pestizide, die sich oft in großen Mengen auf der Schale befinden, in die Blumenerde gelangen, sollten Sie besser auf Bio-Bananen setzen. Und so stellen Sie den Bananenschalen-Dünger für Ihre Pflanzen her:

Für den Geranien-Dünger benötigen Sie etwa 7-8 Bananenschalen.

Lassen Sie die Schalen etwa 3 bis 4 Tage in der Sonne trocknen.

Die getrockneten Bananenschalen anschließend im Mixer zu einem feinen Pulver verarbeiten.

Mischen Sie 6-8 EL des Bananenschalenpulvers mit 1 TL Bittersalz und 4 Litern Wasser – fertig.

Die Pflanzenwerden nun einmal alle 3 Wochen mit dem Bananenschalen-Dünger gegossen.

Um im Frühjahr die Blühfreude Ihrer überwinterten Geranien zu unterstützen, sollten sie gestutzt und ausgeputzt werden. Und auch im Sommer sollten Geranien regelmäßig „ausgeputzt“ werden, um sie beim Wachstum zu unterstützen.

Rubriklistenbild: © P. Royer/Imago