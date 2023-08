Haushalts-Tipp

Ein verkalkter Wasserhahn sorgt dafür, dass Wasser nur noch tröpfelt oder in alle Richtungen spritzt. Teure Reparaturen sind nicht nötig, um das Problem zu beheben.

Die meisten dürften das Problem kennen: Man dreht den Wasserhahn in Bad oder Küche auf und es spritzt in alle Richtungen. Eine Riesensauerei! Grund dafür ist mehrheitlich ein verkalkter Perlator. Damit bezeichnet man die Luftdüse, die unten am Wasserauslass des Hahns sitzt. „Perlator“ ist eigentlich ein Markenname der Firma Neoperl. Dieser hat sich als Oberbegriff für das Bauteil durchgesetzt – ähnlich wie „Tempo“ für Einweg-Papiertaschentücher.

So reinigt man den Perlator am Wasserhahn

+ Ist die Luftdüse am Wasserhahn verkalkt, kann das Wasser nicht mehr richtig laufen. © Hubert Jelinek/Imago

Zuerst muss man die Düse mit einer Zange abschrauben. Eine haushaltsübliche Rohrzange erledigt den Job. Am besten umwickelt man die Düse vorher mit einem Tuch, damit sie nicht durch die Zange beschädigt wird. Hat man die Düse vom Hahn gelöst, muss der Dichtungsring entfernt werden. Die eigentliche Düse wird nun in ein Essig-Wasser-Gemisch im Verhältnis 1:1 gelegt, damit sich die Kalk-Ablagerungen lösen. Der Dichtungsring darf nicht mit dem Essigwasser in Berührung kommen, da er dadurch beschädigt werden könnte.

Hat man keine Essigessenz zur Hand, gibt es noch andere Hausmittel, die beim Entkalken helfen können, etwa Aspirin, Backpulver oder Orangenschalen.

Nach ein paar Stunden im Essig-Wasser-Bad sollte sich die Verkalkung gelöst haben. Nun können Sie die Düse noch mit einem Tuch und einer Zahnbürste reinigen und mit klarem Wasser abspülen. Auf diese Weise werden auch letzte Kalk-Reste entfernt. Dann setzen sie Dichtungsring und Düse wieder zusammen und schrauben beide mit der Zange an den Hahn – fertig!

Alles rund um Haushalts- und Gartentipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

So oft sollten Sie den Perlator reinigen

Wie oft Sie den Perlator entkalken müssen, hängt vor allem von der Kalkhaltigkeit Ihres Wassers ab. Bei härterem, also kalkhaltigerem Wasser, sollten Sie die Düse mehrmals pro Jahr entkalken. Bei weicherem Wasser reicht es meist, nur einmal pro Jahr zu entkalken. Den Härtegrad des Wassers in Ihrer Region können Sie zum Beispiel mit einem Teststreifen herausfinden oder bei ihrem Wasserversorger erfragen.

Am besten achten Sie darauf, wie das Wasser aus dem Hahn kommt. Wenn das Wasser nicht mehr als satter Strahl fließt, sondern beginnt, ein wenig zur Seite zu spritzen, ist eine Entkalkung angesagt, bevor ein Malheur passiert oder gar die Schraube wegen des vielen Kalks irgendwann feststeckt. In solchen Fällen gibt es ein paar Tricks, wie man die Düse auch ohne Abschrauben entkalken oder zumindest wieder lösen kann.

Sollte all das nichts bringen und das Wasser spritzt auch nach der Reinigungs-Prozedur weiter, sind wahrscheinlich der Dichtungsring und/oder die Düse selbst beschädigt. In diesem Fall müssen Sie die Dichtung oder die ganze Düse ersetzen.

Rubriklistenbild: © Hubert Jelinek/Imago