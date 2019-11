Paketbote wirft Sendung frech durch dieses Fenster - Jetzt raten Sie mal, wo es gelandet ist

Wiederkehrender Mega-Lacher im Netz

Ein junger Mann wartete auf sein Paket. Leider war er nicht zuhause, als der Paketbote klingelte. Dieser hinterlegte die Lieferung am denkbar dümmsten Ort.

Ein Paketbote hat 2017 frech ein Paket durchs Fenster geworfen.

Das Problem: Es war das Klofenster. Und die Sendung landete in der Toilette.

Der Empfänger dokumentierte das Ganze mit Bildern.

Die Fotos verbreiten sich immer noch - jüngst auch auf einer deutschen Seite für Paketboten-Fails.

Niemand zu Hause? Paketboten reagieren unterschiedlich auf diese Herausforderung. Manche klingeln bei Nachbarn, in der Hoffnung, dass diese die Sendung annehmen. Andere nehmen sie einfach wieder mit und stellen sie in die Filiale zu. Doch dann gibt es noch die GANZ Kreativen ihrer Zunft. Einer hat ein Paket einst frech durchs Fenster geworfen - und jetzt raten Sie mal, wo es gelandet ist. Genau, im Klo!

Die Geschichte von Sam Cooke, der sie immerhin mit Humor nahm, hatten wir schon 2017 erzählt (siehe unten). Doch Fotos davon geistern immer wieder durchs Netz. So unter anderem im Sommer bei der beliebten Instagram-Seite "Best_of_Paketboten". Wo es erneut für Mega-Lacher sorgte.

"Deshalb immer Toilettensitz zu", heißt es in den Kommentaren. "Treffer versenkt" ebenso. "Der berühmte Griff ins Klo", bemüht eine weitere Nutzerin das naheliegendste Wortspiel. Was die meisten der User dort nicht wissen, weil das Foto ohne Zusammenhang gepostet wurde: Das Ganze ist tatsächlich passiert, allerdings in England.

Der schlimmste Ort für Pakete? Dieser Paketbote hat ihn gefunden

Unser Artikel aus dem Jahr 2017:

Paketboten hinterlegen Pakete gelegentlich, wenn sie den Empfänger zuhause nicht antreffen. Oftmals geben sie es bei den Nachbarn ab. Doch nicht selten hinterlassen sie die Päckchen an den ungewöhnlichsten Stellen.

Griff ins Klo: Paketbote wirft Sendung in Toilette

In diesem Fall hat sich der Paketbote den wohl dümmsten Ort zur Paketablage ausgesucht. Bereits im März 2017 hatte Sam Cooke, ein junger Mann aus Manchester in England, etwas bestellt und wartete sehnsüchtig auf die Lieferung. Wie es aber so häufig der Fall ist, war Cooke nicht zuhause, als das Paket geliefert wurde.

Der Paketbote warf kurzerhand das Päckchen durch Cookes Fenster und hinterließ ihm einen Zettel mit der Information in seinem Briefkasten. Er schrieb: "Ich habe das Paket durchs geöffnete Fenster geworfen."

Was der Paketbote erst später erkannte: Das Paket landete direkt in Cookes Klo. Der Zusteller ergänzte also auf dem Zettel eine Entschuldigung: "Es tut mir wirklich leid, ich denke, das Paket ist in die Toilette gefallen."

Der junge Mann postete die Bilder dazu auf Twitter mit den Worten: "Das ist mir heute passiert..."

Well this has happened today... pic.twitter.com/p1tPfGobif — Sam Cooke (@SJCooke94) 30. März 2017

Da kann man nur sagen: Shit happens.

