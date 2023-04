Osternest im Glas basteln – Zaubern Sie das süße Mitbringsel als Geschenk zum Fest

DIY

Zu Ostern muss es nicht immer ein Körbchen sein: auch befüllte Gläser hinterlassen mächtig Eindruck – etwa als kreatives Mitbringsel zum Osterkaffee.

Ob als Mitbringsel, als Tischdeko oder als kleines Osternest für die Kinder: Gläser lassen sich wunderbar mit Ostergras, Schokoladeneiern und anderen kleinen Geschenken befüllen und verschenken. Wir zeigen, wie Sie diese kreative Geschenkidee ganz einfach umsetzen.

Osternest im Glas basteln – das brauchen Sie dafür

leere Schraubgläser mit Deckel (z. B. Marmeladengläser)

festes Tonpapier für Hasenohren

Heißklebepistole mit Klebstoff

Ostergras

Süßigkeiten wie Schokoladeneier und Schokohasen

Schleifenband oder Bast

ggf. Etiketten oder wasserfester Stift zum Beschriften

Schritt 1: Marmeladengläser reinigen

Wer alte Marmeladengläser oder Einmachgläser nutzt, reinigt das Glas zuerst mit etwas Spülmittel und Wasser und löst vorhandene Etiketten ab. Klebereste lassen sich mit etwas Speiseöl lösen.

Schritt 2: Hasenohren ausschneiden und festkleben

Nun schneiden Sie aus festem Tonpapier zwei Hasenohren in der passenden Größe aus. Für die Ohrinnenfläche verwenden Sie am besten weißes Tonpapier, damit sich diese gut abheben, und kleben diese auf die großen Hasenohren. Nun am unteren Ende der Ohren eine Lasche nach hinten klappen und diese mittig mit etwas Heißkleber auf den Deckel kleben.

Schritt 3: Gläser füllen

Nun befüllen Sie die Marmeladengläser nach Wunsch. Legen Sie zunächst etwas Ostergras auf den Boden des Glases und legen dann einige süße Osternaschereien wie Schokoeier oder andere kleine Geschenke hinein.

Schritt 4: Osternest im Glas dekorieren

Zum Schluss kann das Glas nach Belieben noch etwas dekoriert werden, etwa mit einer Schleife um den Deckelrand. Klebeetiketten lassen sich mit einem Ostergruß an Ihre Lieben beschriften. Fertig ist das Mitbringsel zum Osterkaffee oder Ostergeschenk für Ihre Kinder. Wir wünschen „Frohe Ostern“!

