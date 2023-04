Ostereiersuche in der Wohnung: Kreative Verstecke für drinnen

Ostern

Ostern naht in eiligen Schritten und die Planung der Ostereiersuche steht an. Wir haben ein paar Ideen, wo Sie die Ostereier in der Wohnung verstecken können.

Ostern ist voller Traditionen – und die Ostereiersuche ist nur eine davon. Die Festtage nähern sich und es wird Zeit, sich Gedanken zu den besten Verstecken zu machen. Wobei hier natürlich das Alter des Suchenden bedacht werden sollte. Wer einen Garten hat, kann die Ostereier natürlich im Garten verstecken. Was aber, wenn das Wetter unerwartet schlecht wird oder man schlicht keinen Garten zum Verstecken hat? Dann helfen vielleicht unsere Tipps für kreative Verstecke im Innenraum.

Ostereier in der Wohnung verstecken

Ostereier in der Wohnung verstecken – mit diesen Ideen wird es eine spannende Suche.

Nachfolgend haben wir Ihnen ein paar ausgefuchste Ideen zusammengetragen. Bedenken Sie aber, ob die Verstecke dem Alter des Suchenden entsprechend sind. Immerhin wird ein Vorschulkind einfache Verstecke besser finden und so auch eine fröhlichere Erfahrung machen. Ein Teenager oder auch Erwachsene hingegen können ruhig etwas gefordert werden. Am Ende liegt es in Ihrem Ermessen, das beste Versteck für die Ostereier und Osternester zu wählen.

Im Bücherregal

In den Ritzen von Sofa oder Sesseln oder unter den Kissen

Im Kleiderschrank zwischen der Kleidung oder im Nachtschrank

Unter Bettdecke und Kopfkissen oder auch unter dem Bett

Unter dem Tisch im Wohn- oder Esszimmer

Zwischen Kuscheltieren oder Spielzeug

Unters Waschbecken geklebt oder in der Dusche (Osternest wasserfest einpacken)

In den Schuhen oder dazwischen

Zwischen den Zimmerpflanzen oder der Osterdekoration

Im Papierkorb oder Wäschekorb

Im Rucksack oder anderen Taschen

Im Backofen oder im Kamin

Im Kühlschrank zwischen den Lebensmitteln oder in der Eierablage

Übrigens können Sie die Ostereiersuche auch interessanter gestalten, wenn Sie eine Schnitzeljagd daraus machen. Oder auch, wenn Sie mit der Familie auf einen langen Spaziergang beziehungsweise eine Wanderung gehen. Hier können Sie immer mal wieder heimlich Ostereier oder Schokolade verstecken, wenn die Kinder abgelenkt sind. Statt eines Weiden- oder Filzkörbchen ist auch ein Osternest im Glas eine süße Geschenkidee – nicht nur zum Verstecken, sondern auch als kleines Mitbringsel zum Osterkaffee.

