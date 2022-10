Notfallrucksack für den Katastrophenfall packen: Was muss hinein?

Liste für den Notfall

Wer im Katastrophenfall schnell das Haus verlassen muss, hat meist keine Zeit mehr zu packen. Mit einem Notfallrucksack haben Sie alles Wichtige griffbereit.

Es gibt Notfall- und Krisen-Situationen, in denen Menschen schnell ihr Haus verlassen müssen, um ihr Leben zu retten – etwa bei einem Wohnungsbrand oder drohende Überschwemmungen. Auch ein Munitionsfund in der Nachbarschaft kann zu einer plötzlichen Evakuierung führen. Dann bleibt oft keine Zeit mehr zu packen. Und selbst wenn: In diesen stressigen Situationen vergisst man gerne das Notwendigste. Ein gepackter Notfallrucksack hilft dabei, dass Sie immer das Wichtigste griffbereit haben.

Packliste für Notfallrucksack: Was gehört hinein?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine Packliste herausgegeben, welche Dinge in keinem Notfallrucksack fehlen sollten. Dazu gehören wichtige Dokumente ebenso, wie nützliche Utensilien, Kleidung oder Lebensmittel:

Dokumentenmappe mit den wichtigsten Papieren* (siehe unten)

Erste-Hilfe-Material

persönliche Medikamente

Wasserflasche

Verpflegung für 2 Tage in staubdichter Verpackung

Essgeschirr und -besteck

batteriebetriebenes Radio, Reservebatterien

Taschenlampe, Reservebatterien

Schlafsack oder Decke

Kleidung für ein paar Tage (nach dem Zwiebelprinzip), auch Regenkleidung einplanen

Kopfbedeckung

Handschuhe

Hygieneartikel (zum Beispiel Artikel für Monatshygiene, Windeln) für ein paar Tage

(FFP2-)Schutzmaske, behelfsmäßiger Atemschutz

für Kinder: Brustbeutel oder eine SOS-Kapsel (werblicher Link) mit Namen, Geburtsdatum und Anschrift (SOS-Kapseln erhalten Sie in Kaufhäusern, Apotheken und Drogerien).

Das Notgepäck soll dabei helfen, die ersten Tage außer Haus zurechtzukommen, etwa in einer Notunterkunft oder bei Bekannten. Ein Rucksack ist dabei praktischer als ein Koffer, da Sie beide Hände freihaben. Pro Familienmitglied sollten Sie einen Notfallrucksack einplanen.

Was gehört in die Dokumentenmappe?

In die Dokumentenmappe gehören etwa Familienurkunden (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden) bzw. Stammbuch im Original, beglaubigte Kopien von Zeugnissen, Testament, Patientenverfügung, aber auch von Bankkonten und wichtigen Versicherungen. Auch eine Kopie von Personalausweis, Reisepass, Führerschein und Fahrzeugpapieren ist sinnvoll. Eine genaue Liste, was in die Dokumentenmappe gehört, finden Sie hier.

Im Notfall nicht vergessen: Personalausweis, Geld und Schlüssel

Einige Dinge können Sie leider nicht im Voraus packen. Im Notfall sollten Sie also immer noch zusätzlich an folgende wichtige Dinge denken:

Personalausweis / Reisepass

Bargeld, Geldkarten

Gesundheitskarte der Krankenversicherung

Impfpass

Haustürschlüssel, ggf. Autoschlüssel

Handy / Smartphone falls vorhanden, damit Sie mit Angehörigen in Kontakt bleiben können

Notvorrat anlegen – welche Lebensmittel sind sinnvoll?

Im Falle eines großflächigen Stromausfalls („Blackout“), bei dem Supermärkte und Tankstellen geschlossen sind, oder bei Problemen mit der Wasserversorgung kann es auch sinnvoll sein, die wichtigsten Lebensmittel im Haus zu haben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt für diese Fälle, einen Notvorrat an Essen und Getränken für 10 Tag anzulegen. Eine Liste an Lebensmitteln, die Sie für Notfälle immer auf Vorrat haben sollten, finden Sie in diesem Artikel.

