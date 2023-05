Winterharte Pflanze

Zahlreiche Ameisen tummeln sich auf Ihren Pfingstrosen und laufen auf den Knospen auf- und abwärts. Das sieht dramatischer aus, als es ist.

Bei Ameisen auf Blumen und Pflanzen ist der erste Gedanke, dass es sich bei den kleinen Tierchen um Schädlinge handelt, die das Gewächs auf Dauer zerstören. Doch Ameisen tummeln sich aus einem ganz genauen Grund auf Ihren Pfingstrosen.

Ameisen auf Pfingstrose: Kein Grund zur Panik

Sie gelten als pflegeleicht, wunderschön und auch für Anfänger geeignet. Pfingstrosen sind zudem ausgesprochen winterhart. Erst mal bekommt man einen leichten Schreck, wenn man sieht, dass Ameisen Pfingstrosen beschlagnahmt haben. Doch was suchen die schlauen Insekten auf der filigranen Blume? Die Antwort liegt auf der Hand: Futter. Aber sie vergreifen sich dann nicht etwa an den Blüten, sondern haben es auf den Blütensaft abgesehen, der sich an der Oberfläche ansammelt. Dieser entsteht im Inneren der Kelchblätter und wird dann nach außen geleitet. Da er Zucker enthält, ist er für die kleinen schnellen Insekten eine wichtige Nahrungsquelle.

Wenn Sie zukünftig Ameisen auf Ihren Pfingstrosen beobachten, sollten Sie also nicht gleich in Panik verfallen. Vielmehr sind die Insekten sogar hilfreich – bildet eine Pfingstrose in kurzer Zeit zu viel Zuckersaft, so führt dies dazu, dass die Blüte verklebt und sie sich nicht öffnen kann. Die Ameisen erweisen sich somit als nützlich für die Entwicklung der Päonien. Ohne die Ameisen müssten Sie den Zuckersaft nämlich mühsam mit warmem Wasser abtupfen.

Öffnet sich die Knospe den ganzen Sommer über nicht und ist verklebt, so wirkt sich dies auf die ganze Pflanze aus. Jedoch sollten Sie nicht unbedacht einfach zur Gartenschere greifen, denn die Knospe fungiert samt den Blättern als ein natürlicher Winterschutz.

