Hungrige Paketboten?

Normalerweise ist die Freude groß, wenn das sehnlichst erwartete Paket endlich ankommt - nicht bei einer Mutter aus England: Sie wurde stinksauer.

Lorraine McNally aus Codicote, Hertfordshire, in Großbritannien hatte über Amazon zwei Adventskalender des Schokoladenherstellers kinder für ihre beiden Mädchen bestellt.

Doch als die Bestellung ankam und sie die Box öffnete, hatte die Mutter allen Grund, wütend zu werden. Die Kalender wurden bereits aufgerissen und jemand hatte fleißig an der Schokolade genascht.

Mutter schreibt Wut-Nachricht an Amazon

Wütend schrieb McNally den Online-Versandhändler auf Facebook an: "Wow! Vielen Dank für meine Box mit halb weggefutterten Naschereien! Ganz im Ernst, ich glaube, ihr habt ein Problem mit eurem Personal!"

Amazon-Mitarbeiter antworteten sogleich auf die Beschwerde der Mutter und entschuldigten sich für den Vorfall: "Oh nein. So sollte das natürlich nicht sein. Wir würden das gerne genauer untersuchen und alle möglichen Optionen mit dir durchgehen, Lorraine. Damit wir das tun können, melde dich doch bitte per Telefon oder Chat. Lass uns wissen, ob wir dir irgendwie helfen können."

Passend dazu: Dieses Paar erhielt eine ganz andere Lieferung von Amazon - sie enthielt 30 Kilogramm Marihuana.

Doch die Reaktion des Versand-Riesen machte McNally umso wütender: "Ich glaube, ihr habt das nicht richtig verstanden. Ein Mitarbeiter von euch hat meine Bestellung aufgerissen und die Hälfte des Inhaltes gegessen." Weiter fügt sie hinzu: "Anhand der Menge, die hier gefuttert wurde, gehe ich davon aus, dass das ganze Lagerhaus hungrig war."

Am Adventskalender genascht: So geht Amazon damit um

Laut dem Online-Portal The Sun hat Amazon den Wert der Bestellung der wütenden Mutter schließlich erstattet. Doch ob sie in Zukunft auch noch über Amazon Pakete aufgibt, bleibt wohl offen. Der Facebook-Post von McNally ist im Netz jedenfalls nicht mehr auffindbar.

Die Facebook-Nutzer fanden den Vorfall hingegen recht amüsant und rissen Witze über die hungrigen Pakete-Ausfahrer.

Auch interessant: Steht der Amazon-Bote bald in Ihrem Wohnzimmer? Und: DHL-Bote klingelt nie - jetzt flippt Kunde aus.

Von Franziska Kaindl

Rubriklistenbild: © Screenshot Facebook / The News Amed