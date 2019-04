Das müssen Sie beachten - und Mückenflecken an der Wand sind kein Problem mehr

Tipps

Wer von Mücken gepiesackt wird, erwischt sie oft am besten an der Wand. Leider sind Mückenflecken jedoch schwierig zu entfernen. Wir haben hilfreiche Tipps.

Während die Wände beim Einzug noch schön weiß sind, kann sich dies innerhalb eines Sommers schnell wieder ändern. Sobald nämlich wieder die Mückenzeit losgeht, fällt es vielen schwer sich zu beherrschen und das stechende und surrende Insekt nicht an der Wand zu erschlagen. Als Erinnerung bleibt dann meist ein Fleck an der weißen Farbe zurück.

Mückenflecken an der Wand: Bloß keine Zeit verstreichen lassen

Ist es gerade erst passiert, sollten Sie schnell handeln: Wenn Sie den Mückenfleck sofort behandeln, haben Sie noch die Chance ihn vollständig zu entfernen. Dazu verwenden Sie kaltes Wasser und Küchenkrepp, mit dem Sie die Stelle vorsichtig abtupfen. Anschließend sollten Sie noch einmal mit einem trocken Tuch über den Fleck drüber gehen. Auch ein Mikrofasertuch oder ein angefeuchteter Schwann können statt dem Küchenpapier verwendet werden.

Sollte dies nicht ausreichen, um den Mückenfleck loszuwerden, können Sie auch noch einmal mit der entsprechenden Farbe darüber streichen. Dabei reicht es aus, nur über die betroffene Stellen zu tupfen, da diese meist so klein sind, dass kleine Unterschiede in den Nuancen nicht auffallen.

Wer es ganz gewieft anstellen will, der sollte fürs Streichen der Wände eine Farbe benutzen, die sich abwaschen lässt. Dies rät Mareike Hermann von der Heimwerkerschule DIY Academy in Köln laut der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehören Feuchtraum- und Latexfarben, die nicht nur wasch- sondern auch scheuerbeständig sind. Erkennbar sind diese Farben an den Klassen 1 oder 2.

Mücken: So entfernen Sie Blutflecken von der Wand

Generell lassen sich Blutflecken, die schon etwas länger an der Wand sind, am besten mit reinem Alkohol (90 Prozent) oder Spiritus entfernen. Dazu geben Sie eines der beiden Mittel auf eine fusselfreies Tuch und tupfen damit die Flecken an der Wand ab. Beachten Sie allerdings, dass die Flecken zuvor nicht mit kaltem Wasser behandelt werden sollten. Außerdem sollten Sie nicht an der Wand reiben, um die Rückstände nicht noch zu vergrößern.

Bringt dies ebenfalls nichts, gibt es - wie oben erwähnt - immer noch die Möglichkeit den Mückenfleck mit Farbe zu überstreichen. Ab einem gewissen Punkt lohnt es sich vielleicht sogar, die komplette Wand mit abwaschbarer Farbe zu streichen.

