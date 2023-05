TikTok-Video

Möhren sind knackig, frisch und für viele trotzdem ein nicht gerade aufregendes Gemüse. Anders sieht es allerdings aus, wenn Karotten im Ofen in einer Parmesanmarinade zubereitet werden.

Karotten sind ein beliebtes Gemüse, das auch im Kübel angebaut werden kann. Zudem sind Möhren gesund, denn sie liefern neben Vitamin C auch Vitamin A sowie Beta-Carotin, die Vorstufe von Vitamin A. Normalerweise kennt man das Gemüse gekocht oder gerieben. Ein TikTok-Video, indem die Karotten zu leckeren Parmesansticks werden, begeisterte das Netz.

„Absolut lecker“: Netz begeistert von Rezept für Parmesankarotten

+ Karotten können auf viele Arten zubereitet werden. © Linda Hermans/Imago

Karotten etwas peppiger servieren war noch nie so einfach, wie das Video der TikTok-Userin Stella Drivas beweist. Dafür benötigen Sie Möhren, die Sie zuerst dritteln und dann längs halbieren. Dann geben Sie die Karotten in Olivenöl, das zusammen mit Knoblauch, Parmesan und Gewürzen vermischt wird. Zuletzt wird eine Seite des Gemüses in frisch geriebenem Parmesan gedrückt und auf das Backblech gelegt. Bei etwa 220 Grad Celsius werden die Möhren für 25 Minuten geröstet und mit einem (unbekannten) Dip serviert.

Da die gesunden Inhaltsstoffe direkt unter der Schale befinden, sollte man das Gemüse besser nicht schälen.

Der kurze Clip hat bereits 9,1 Millionen Aufrufe (Stand 25. April 2023) und mehr als 1500, überwiegend positive Kommentare:

„Habe die gerade nachgekocht. Sind super geworden.“

„Absolut lecker! Aber leider haben die Sticks an meinem Backblech festgeklebt.“

„Woraus besteht der Dip?“

„Ich mag eigentlich keine Karotten, aber das probiere ich aus.“

