Mixen Sie Ihr eigenes Waschmittel - aus Kastanien

Kastanien sind nicht nur eine schöne Deko, sondern äußerst nützlich: Denn aus den Nussfrüchten können Sie ganz leicht ein schonendes Waschmittel herstellen.

Manch einer wünscht sich bereits den Sommer zurück, doch der Herbst hat auch sein Vorteile: Jetzt gibt es wieder genügend Gelegenheiten draußen nach Kastanien zu suchen und schöne Deko-Stücke daraus zu basteln. Wenn danach noch ein paar Kastanien übrig bleiben, kann man diese sogar noch weiterverarbeiten: Zu einem Waschmittel.

Waschmittel: Darum haben Kastanien eine reinigende Wirkung

Das Fruchtfleisch der Kastanien enthält Saponine. Dabei handelt es sich um sekundäre Pflanzenstoffe, die das Innere der Nussfrüchte vor Pilzbefall und Insekten schützen. Verbindet man diese Stoffe mit Wasser, entsteht ein seifenartiger Schaum, der sich gut zum waschen eignet.

Das beste daran: Ein Waschmittel aus Kastanien ist extrem umweltschonend, da Sie die Früchte praktisch vor der Haustür finden, alles pflanzlich ist und Sie obendrein nichts dafür ausgeben müssen.

So erstellen Sie Ihr Kastanien-Waschmittel

Da sich die Saponine nur im Fruchtfleisch der Kastanien befinden, werden sie zunächst stark zerkleinert. Das funktioniert am besten, wenn Sie die Kastanien in einen Sack legen und mit einem Hammer bearbeiten. Die Masse geben Sie in ein Schraubglas und füllen dieses mit lauwarmen Wasser. Danach schließen Sie den Behälter und lassen das Ganze einige Stunden lang ziehen. Im Anschluss wird die Flüssigkeit durch einen Sieb abgegossen - schon ist Ihr Kastanien-Waschmittel fertig!

Da die Mischung nicht allzu lang haltbar ist, empfiehlt es sich keine zu großen Mengen herzustellen. Für ein Waschmittel, dass für ein bis zwei Waschgänge hält, reichen fünf Kastanien. Jedoch können Sie sich einen Vorrat der Früchte über den Winter anlegen, sodass Sie immer wieder "nachproduzieren" können. Denn getrocknete Kastanien eignen sich ebenso gut für die Waschlösung.

