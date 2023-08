Wohnungsbesichtigung über Schlüsseltresor? Verbraucherzentrale warnt vor neuer Betrugsmasche

Abgezockt

Um Wohnungssuchende übers Ohr zu hauen, werden Betrüger offenbar immer gewiefter. Bei einer neuen Masche existieren die Mietobjekte sogar und können besichtigt werden.

Wer verzweifelt auf Wohnungssuche ist, übersieht schon mal ein paar Warnzeichen – und lässt sich womöglich auf ein Angebot ein, das sich am Ende als Betrug herausstellt. Das Problem ist allerdings, dass die Betrüger immer cleverer vorgehen und es Verbrauchern somit extrem erschweren, der Masche rechtzeitig auf die Schliche zu kommen. So warnt die Verbraucherzentrale Hamburg vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Wohnungsinteressenten über einen Schlüsseltresor Zugang zu der inserierten Bleibe bekommen. Die Wohnung existiert tatsächlich – nur gehört sie nicht dem vermeintlichen „Vermieter“.

Besichtigung alleine über Schlüsseltresor – Verbraucherzentrale warnt

Besonders gehäuft ist es zu dieser neuen Betrugsmasche in den letzten Wochen und Monaten in Hamburg gekommen – was aber nicht bedeutet, dass sie nicht auch anderswo möglich ist. Laut der lokalen Verbraucherzentrale gehen die Betrüger folgendermaßen vor: Zuerst inserieren sie eine gefälschte Vermietungsanzeige auf den bekannten Immobilienportale und schicken Interessenten eine Mail von einem scheinbar seriösen Unternehmen – bei den aufgetretenen Fällen nannte sich dieses „DMMA-Immobilienverwaltung“, welches sogar im Handelsregister eingetragen ist.

+ Die neue Betrugsmasche sieht vor, dass Wohnungsinteressenten sich für die Besichtigung den Schlüssel aus einem Schlüsseltresor holen. (Symbolbild) © Andrey Popov/Imago

Anschließend folgt ein Telefonat, bei dem weitere Informationen ausgetauscht werden und im Anschluss eine Einladung zur Wohnungsbesichtigung. Per E-Mail erhalten die Interessenten den Standort eines Schlüsseltresors, so wie sie zum Beispiel bei Airbnbs üblich sind. Mit dem Schlüssel kann die Wohnung alleine besichtigt werden – kein Makler oder Vermieter ist anwesend, wie es normalerweise der Fall wäre.

Will der potenzielle Mieter die Bleibe nun tatsächlich haben, erhält er per E-Mail einen Mietvertrag, der zu unterzeichnen ist. Doch dann geht der „Spaß“ erst so richtig los: Die Betroffenen sollen eine Kaution, erste Mietzahlungen und manchmal auch Abstandszahlungen für Möbel auf ein deutsches Konto überweisen – dabei kommen oft mehrere tausend Euro zusammen. Ist die Zahlung erst einmal getätigt, sehen es die Geprellten es wahrscheinlich nie wieder.

Betroffene berichten auf Trustpilot, dass sie unter anderem um 4.700 Euro erleichtert wurden. Auch ein Journalist bei der Zeit schreibt darüber, auf eine ähnliche Masche hereingefallen zu sein – ihn kostete der Betrug sogar über 6.000 Euro. Nachdem er das Geld überwiesen hatte, war sein Ansprechpartner bei der Hausverwaltung plötzlich nicht mehr zu erreichen und auch die Website wurde offline genommen.

Besichtigte Wohnungen sind bereits vermietet

Die inserierten Wohnungen existieren tatsächlich, sind allerdings bereits bewohnt. Der „echte“ Mieter hat seine Wohnung zwischenvermietet: „Genau das wird von den Betrügern ausgenutzt“, sagt Christiane Wagner vom Landeskriminalamt dem NDR. „Sie mieten genau diese Wohnungen an, um sie ihrerseits unberechtigt weiterzuvermieten.“ Dem LKA waren zu diesem Zeitpunkt rund 80 Betrugsfälle mit der Schlüsseltresor-Masche bekannt, die mit nur vier Wohnungen in Hamburg durchgeführt wurden.

Auch auf der Diskussionsplattform Reddit berichtet ein Nutzer von einem ähnlichen Vorgang, auf den er beinahe hereingefallen wäre, wäre er nicht selbst stutzig geworden. Misstrauisch befragte er eine Unternehmerin, die im selben Haus wohnte, und welche ihm mitteilte, dass es sich offenbar tatsächlich um einen „umfassend angelegten Betrug“ handelte. Er sei nicht der erste gewesen, der sich über diese Wohnung erkundigt habe.

Wie schützen sich Wohnungssuchende vor der Betrugsmasche?

Die Verbraucherzentrale Hamburg rät dazu, sich immer genau darüber zu erkundigen, mit wem Sie es zu tun haben. Anbietern sollte nicht blind vertraut werden und auch, wenn die Zeit dränge, sollten sich Wohnungssuchende ihre Entscheidung nicht voreilig treffen. Vor allem bei frisch renovierten Wohnungen in guter Lage sei ein kritisches Auge vonnöten. Wenn eine Besichtigung ohne Anwesenheit eines Maklers oder Vermieters angeboten würde, sei Vorsicht geboten. Sobald Ihnen eine Wohnungsanzeige verdächtig vorkomme, sollten Sie kein Geld überweisen oder persönliche Daten preisgeben.

Verlangen der Vermieter oder die Hausverwaltung, dass Sie bereits im Voraus die Kaution, die erste Monatsmiete oder den Abschlag bezahlen? Auch dann sollten Sie stutzig werden. Wie Rolf Boss vom Mieterverein zu Hamburg laut Zeit-Bericht erklärte, sei im Mietrecht klar geregelt, dass die Kaution frühstens zum Mietbeginn überwiesen werden müsse. Die Monatsmiete müsse erst am dritten Tag des ersten Monats gezahlt werden.

Rubriklistenbild: © Andrey Popov/Imago