Die peppige Dreimasterblume hängt gern im Wohnzimmer rum

Coole Zimmerpflanze

+ © Panthermedia/Imago Die Dreimasterblume ,Purple heart‘ ist eine besonders farbenfrohe Sorte. © Panthermedia/Imago

Die Dreimasterblume hat das Zeug zur Trendpflanze – sehr dekorative Blätter, einen üppigen Wuchs und keine hohen Pflegeansprüche. Was will man mehr?

Die Dreimasterblume (Tradescantia) ist vielen in erster Linie als buschige Gartenpflanze bekannt, die zum Wuchern neigt. Diese Eigenschaft bringt sie auch als Zimmerpflanze mit, was sie als Hängepflanze in den eigenen vier Wänden besonders attraktiv macht. Ganz abgesehen von ihren außergewöhnlichen Blattzeichnungen, die es je nach Sorte in farbigen oder gestreiften Varianten gibt. Vor allem die rot-violette Mexikanische Dreimasterblume ist ein nahezu unverwüstlicher Blickfang. Wie man die Dreimasterblume richtig pflegt, weiß 24garten.de.

Bevor man sich eine Dreimasterblume ins Haus holt, sollte man sich erkundigen, ob sie als Zimmerpflanze geeignet ist, denn dies gilt nicht für jede Sorte. Ihr starker, ausladender Wuchs prädestiniert sie auf jeden Fall als Ampelpflanze. Aber auch von der Fensterbank hängend verdeckt sie wunderbar wenig ansehnliche Heizungselemente.