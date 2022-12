5-Minuten-Methode von Marie Kondo: Putz-Expertin erklärt, wie Ihre Wohnung immer aufgeräumt ist

Komono-Trick

Aufgeräumt und nach ein, zwei Tagen sieht alles wieder aus wie ein Schlachtfeld? Putz-Guru Marie Kondo weiß, wie alles in kürzester Zeit wieder blitzsauber ist.

Die Wohnung aufzuräumen, gehört für viele sicherlich nicht zu den liebsten Wochenendbeschäftigungen. Doch wenn sich die Dreckwäsche bereits stapelt, sich Staubschichten auf der Kommode ansammeln oder man überall über das Spielzeug der Kinder stolpert, wird es Zeit, wieder für Ordnung zu sorgen. Doch wo beginne ich und wie kann ich mir dabei viel Zeit sparen? Das weiß Marie Kondo, der „Putz-Guru“ aus Japan.

In fünf Minuten ordentliche Wohnung – mit dem Komono-Trick

Die dreifache Mama ist dank ihrer Putztricks in kürzester Zeit weltweit berühmt geworden. Sie ist Bestseller-Autorin und Beraterin und gibt Tipps, wie man seinen Haushalt und damit auch sein Leben in Ordnung bringt. Was aber, wenn akut Chaos in den eigenen vier Wänden herrscht? Dann hilft laut Marie Kondos Komono-Trick, der gerade mal fünf Minuten dauern soll. Das bedeutet konkret: Damit die Unordnung nicht schnell wieder Überhand nimmt, sollte man mehrmals pro Woche für ein paar Minuten ausmisten.

+ Wer jeden Tag nervige Zettel wie Werbeflyer und Co. wegräumt, der tut schon viel für mehr Ordnung in den eigenen vier Wänden. © TeKa/Imago

Das beginnt bereits bei Krimskrams wie Zettel, Fotos oder Werbeflyer und Co. auf Kommoden oder Tischen, die unsere Räume schnell wieder unaufgeräumt wirken lassen. Anstatt diese überall in der Wohnung zu stapeln, sollte man sie am besten sofort wegwerfen. Nehmen Sie sich also nur wenige Minuten Zeit pro Tag und fragen Sie sich beim Aufräumen stets, ob Sie das, was Sie in Händen halten, wirklich noch brauchen. Wenn nicht, dann sollten die Dinge auch gleich im Mülleimer landen.

Ordnung in der Wohnung mit System schaffen

Wer hingegen Tankrechnungen und andere Zettelchen behalten muss, aber diese nicht lose herumliegen lassen will, kann auch eine schöne Box mit Deckel besorgen, wo er diese sortiert hineinlegt, rät die Aufräum-Expertin. Dieser ultimative Trick verhindert auch, dass man zu früh das Handtuch wirft oder gar nicht erst damit anfängt.

Wer sich also zu viel auf einmal vornimmt, der hat meist schon gar keine Lust mehr, überhaupt damit anzufangen. Nimmt man sich aber kleine Dinge Schritt für Schritt vor, ist man motivierter und bleibt am Ball. Laufen Sie aber nicht planlos herum, sondern setzen Sie sich ein Ziel beim Aufräumen. Nehmen Sie sich zum Beispiel ein Zimmer vor und bringen Sie darin Ordnung, aber springen Sie nicht quer durch die Wohnung. Das schafft am Ende nur noch mehr Chaos und frisst unnötig viel Zeit.

Rubriklistenbild: © TeKa/Imago