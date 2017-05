Mehr Sozialwohnungen: Laut Ministerin "Trendwende geschafft"

Wohnraumförderung

+ © dpa 2016 wurden 10.000 Sozialwohnungen mehr als im Vorjahr gebaut. © dpa

Die Zahl neu gebauter Sozialwohnungen ist gestiegen. Im Jahr 2016 wurden bundesweit 24.550 solcher Wohnungen errichtet - rund 10.000 mehr als im Jahr zuvor.

Berlin - Das geht aus einem Bericht des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen von Bund und Ländern hervor, so die „Rheinische Post“ (12.5.). Nordrhein-Westfalen war demnach mit 9.301 neu gebauten Sozialwohnungen mit Abstand Spitzenreiter im Ländervergleich. Auf Platz zwei und drei folgten Bayern und Berlin.

Sozialwohnungen gebaut

Dem Bericht zufolge setzten Bund und Länder 2016 für die soziale Wohnraumförderung 3,4 Milliarden Euro ein - über eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Insgesamt erhielten damit 61.832 Wohnungen eine Förderung, 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Neben dem Neubau wurden unter anderem auch Modernisierungen finanziert.

Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte der Zeitung: „Durch die Erhöhung der Bundesmittel haben wir eine Trendwende beim sozialen Wohnungsbau geschafft.“ Einige Länder seien schnell aufgewacht und hätten umgesteuert, andere müssten noch mehr tun.

Insgesamt ist die Zahl der Sozialwohnungen über die Jahre deutlich gesunken. Dies geht aus einer im Februar veröffentlichten Übersicht der Bundesregierung hervor.

Sozialwohnungen werden in Deutschland in der Regel von kommunalen Wohnungsunternehmen, Genossenschaften oder privaten Investoren gebaut. Diese bekommen gute Darlehensbedingungen oder einen Zuschuss. Dafür sind die Wohnungen dann mietpreisgebunden, also relativ günstig. Sie dürfen nur an einen bestimmten Personenkreis vermietet werden, etwa Geringverdiener.

dpa