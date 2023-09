Alltagsfragen: Wie oft muss man die Matratze wechseln? 

Was Experten raten

Experten empfehlen, die Matratze im Schlafzimmer regelmäßig zu wechseln. Bei bestimmten Zeichen kann das „Verfallsdatum“ aber schon früher erreicht sein.

Für einen gesunden, erholsamen Schlaf braucht es auch eine gute Matratze. Welche davon die beste für Sie ist und ob Sie sich lieber auf einer Kaltschaum-, Latex- oder Federkernmatratze betten sollten, hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Körperbau ab. Doch selbst die beste Matratze hält nicht ewig und sollte regelmäßig erneuert werden.

Wie oft sollte man die Matratze wechseln?

Die Stiftung Warentest empfiehlt, Matratzen aus hygienischen Gründen nach etwa acht bis zehn Jahren zu wechseln. Allerdings hängt die Nutzungsdauer auch von der Art der Matratze ab. Der TÜV Rheinland empfiehlt, günstige Matratzen bereits früher, nach etwa fünf bis acht Jahren auszutauschen. Fehlt ein abnehmbarer Bezug, der gewaschen werden kann, so soll ein Wechsel sogar schon nach fünf Jahren erfolgen. Verschmutzte Matratzen lassen sich übrigens einfach mit Hausmitteln reinigen.

+ Eine gute Matratze fördert gesunden Schlaf. Damit das auch so bleibt, sollte sie nach ein paar Jahren gewechselt werden. © Tanya Yatsenko/Imago

Daran erkennen Sie, dass es Zeit für einen Matratzenwechsel ist

Matratzen können jedoch auch schon früher ihr „Verfallsdatum“ erreicht haben. An folgenden Zeichen erkennen Sie laut Betten.de, dass es Zeit für einen Matratzenwechsel ist:

Die Matratze ist durchgelegen oder es bildet sich eine Kuhle.

Latexmatratzen fangen an zu bröseln.

Schlafstörungen oder andere gesundheitliche Probleme wie Rückenschmerzen aufgrund der Matratze.

Muffiger Geruch und Stockflecken – sie weisen auf Feuchtigkeit, Bakterien und Pilze in der Matratze hin.

Das empfohlene maximale Alter ist erreicht (siehe oben).

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Für längere Lebenszeit: Matratze im Sommer öfters wenden

Damit Matratzen länger halten, empfehlen Experten, sie viermal im Jahr zu wenden – also die Vorderseite nach unten zu drehen. So wird die Matratze gleichmäßig beansprucht. Im Sommer kann es sogar notwendig sein, die Matratze häufiger zu wenden, da wir bei hohen Temperaturen vermehrt schwitzen und sie dann mehr gelüftet werden muss. So beugen Sie Schimmelbildung und einem vermehrten Milbenbefall vor. Hin und wieder sollte die Matratze dann auch gedreht werden, vom Kopf- zum Fußende. Bei Zonenmatratzen allerdings nur, wenn die Zonen symmetrisch angeordnet sind, um gleichbleibenden Liegekomfort zu gewährleisten. Auch ein Matratzenschoner kann die Lebensdauer der Matratze verlängern.

Rubriklistenbild: © Tanya Yatsenko/Imago