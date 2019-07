Mann gießt monatelang Pflanze der Freundin - dann erkennt er seinen Fehler

Alles für die Katz

+ © dpa/Stefan Sauer Zimmerpflanzen brauchen in der Regel viel Pflege. © dpa/Stefan Sauer

Eigentlich wollte ein Mann seiner Freundin einen Gefallen tun, indem er täglich ihre Pflanze bewässerte. Wie sich herausstellte, war das ein Fehler.

Pflanzen bringen etwas Farbe und Leben in die Bude. Nur mit dem täglichen Gießen will sich nicht jeder aufhalten. Ein Mann wollte diese Aufgabe deshalb für seine Freundin übernehmen und kümmerte sich jeden Tag um die Hoya linearis, die im Wohnzimmer stand. Allerdings wusste er wohl nicht, dass es sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Pflanze handelte.

Mann kümmert sich monatelang um Pflanze - bis sie ihm die Wahrheit verrät

Wie seine Freundin nämlich in der Facebook-Gruppe Kmart Decor & Hacks verriet, handelte es sich bei ihr um eine Kunstpflanze, die einfach nur täuschend echt aussah.

"Mein Freund hat diese Pflanze monatelang gegossen und erst gestern herausgefunden, dass sie fake ist", amüsiert sich Yolanda Garbers in ihrem Beitrag. Die tägliche Bewässerung hat der künstlichen Pflanze zwar nichts ausgemacht, nur die ganze Arbeit des Freundes war wohl für nichts.

In den Kommentaren finden die Nutzer die Geschichte aber nicht nur lustig, sondern berichten von eigenen Erfahrungen mit Kunstpflanzen - und wie sie selbst schon einmal auf deren scheinbare Echtheit hereingefallen sind: "Ich habe das auch schon monatelang mit einer kleinen Sukkulente in einer Glasschale gemacht, bis meine Tochter und ich uns gewundert haben, warum sie nicht wächst und wir das Gefühl hatten, dass sie fake war". Offensichtlich hatten Mutter und Tochter beim Kauf nicht bemerkt, dass es sich um eine Kunstpflanze handelt.

Video: Kunstpflanzen - warum sind sie so beliebt?

Eine andere Frau erzählt die Geschichte ihres Mannes, den sie wohl jahrelang an der Nase herumführte: "Er hat sogar Dünger benutzt und hat mir erzählt, was für ein toller Gärtner er jetzt ist. Er war am Boden zerstört, als ich im schließlich erklärte, dass sie (Anm. d. Red.: die Pflanze) fake war."

