Makler bezeichnen Haus als "Horror" - und verkaufen es für über 200.000 Euro

Eine Immobilie in Großbritannien wird selbst von den Maklern als "Horror" bezeichnet. Trotzdem verkaufen sie es für eine enorme Summe.

Für weniger als 1,20 Euro - genauer gesagt 1 Pfund - wurde ein Haus in Birmingham im Oktober 2019 angeboten. Ein wahres Schnäppchen bei dem Wohnungssuchende sofort zuschlagen möchten. Doch bei solch einem Preis hat die Sache natürlich einen Haken. Selbst die zuständigen Makler bezeichneten die Immobilie als "Haus des Horrors".

"Haus des Horrors" für weniger als zwei Euro - bei der Auktion folgt die Überraschung

Bei der Immobilie handelt es um ein viktorianisches Reihenhaus in Birmingham. Vom alten Glanz des Gebäudes ist jedoch nicht mehr viel übrig - zumindest sobald man die Türschwelle übertritt. Im Inneren des Hauses häuft sich nämlich der Müll, der Toilettensitz ist zerbrochen und die Küche völlig zerstört. Zudem bröckelt überall der Putz von den Wänden - so gar nicht wohnlich. Die Makler sahen aber dennoch Potenzial in dem Haus. Mit einem verlockenden Startpreis von einem Pfund boten sie es bei einer Auktion an und wurden nicht enttäuscht.

Das "Haus des Horrors" fand tatsächlich einen Käufer - für satte 180.000 Pfund (rund 208.000 Euro). "Ernsthafte Bauherren genießen eine Herausforderung und werden über das äußere Erscheinungsbild dieses Hauses hinausgesehen haben. Das Anwesen hat eigentlich viel zu bieten. Obwohl es sich momentan in einem ziemlichen schlechten Zustand befindet, hat es einige schöne historische Merkmale inne wie gusseiserne Kamine, ein Erkerfenster und Bilderleiste. Ich bin mir sicher, der neue Besitzer wird seiner Fantasie freien Lauf lassen und es wird nicht mehr als das 'Haus des Horrors' zu erkennen sein, dass Sie heute sehen." So seien die Zimmer gut proportioniert und das Badezimmer im oberen Stockwerk - was bei Immobilien dieses Alters ein Pluspunkt sei. Zudem gäbe es drei Schlafzimmer mit zwei originalen gusseisernen Kaminen und einem Badezimmer.

