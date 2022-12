Mäuse vertreiben: Lebendfalle in fünf Schritten selbst bauen 

Schädlinge im Haus

+ © Mike Lane/Imago Mäuse im Haus gehören nicht zu den gern gesehenen Gästen. © Mike Lane/Imago

Mäuse sind zwar lästig und man möchte die Nager im Haus nicht haben – töten muss man sie aber dennoch nicht. Mit einer Lebendfalle gelingt ein Kompromiss.

Mäuse mögen zwar niedlich aussehen, doch sie gehören zu den Schädlingen, da sie Krankheiten übertragen und sich zudem schnell vermehren. Außerdem können sie Kabel anknabbern und so schwere Schäden und zudem Lärm verursachen. Findet man eine Maus in der Wohnung, dem Speicher oder im Keller, so kann man sie lebend fangen und draußen freilassen.

24garten.de hat die Anleitung für die Lebendfalle.

Gerade wenn es draußen kälter wird, suchen nicht nur Spinnen im Haus Schutz und Nahrung – auch Nagetiere wie die Maus zieht es ins Warme. Am beliebtesten bei der Bekämpfung ist die Eimerfalle, da diese Art Lebendfalle mit Materialien auskommt, die jeder Zuhause hat.