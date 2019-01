Lidl baut jetzt Wohnungen: Diese Standorte in München sind geplant

Große Pläne

+ © dpa/Matthias Balk Lidl plant in München an einigen Standorten Wohnungen - diese sollen direkt über den Filialen gebaut werden. © dpa/Matthias Balk

Lidl hat große Pläne in München: Über einigen Filialen sollen Wohnungen entstehen. Was genau schon von den Bauvorhaben bekannt ist, erfahren Sie hier.

Neben Supermärkten stehen bei Lidl nun auch Wohnungen in München auf der Wunschliste. Diese sollen direkt über Filialen gebaut werden.

Discounter Lidl plant Wohnungen: Das sind die Standorte in München

Marek Franz, Leiter des Lidl-Immobilienbüros München, bestätigte diese Pläne im Gespräch mit der AZ. Schon seit Anfang 2018 ist der Discounter deswegen im Gespräch mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag. Ein Bauprojekt stellt dabei die Filiale in der Tübinger Straße 9 im Stadtteil Sendling-Westpark dar. Sie soll komplett abgerissen und neu aufgebaut werden - allerdings mit einer Wohnfläche von 10.000 Quadratmetern über dem Supermarkt. Die Filiale selbst soll eine Verkaufsfläche von 1.700 Quadratmetern erhalten, zudem sind 110 Parkplätze geplant.

Auch interessant: 4.200 Euro Miete und Blick auf Frauenkirche: So sieht die Wohnung von innen aus.

Neben dem Bauvorhaben in der Tübinger Straße ist auch eine neue Filiale in Obermenzing geplant, wie Franz der AZ mitgeteilt hat. Dort hat der Discounter in der Verdistraße 86 ein 1.970 Quadratmeter großes Grundstück von McDonald's erworben. In den Obergeschossen sollen dann zwischen 30 und 36 neue Wohnungen gebaut werden, die allerdings nicht für Mitarbeiter gedacht sind.

Auch im Norden Münchens, in der Domagkstraße 3-7, plant Lidl eine neue Filiale. Allerdings soll dort eine Bürofläche von 12.000 Quadratmetern statt Wohnungen über dem Discounter entstehen.

Lesen Sie auch: Keine Wohnung gefunden - so gnadenlos rechnet ein Schwabe ab.