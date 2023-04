Entsorgen, verschenken, verkaufen

Beim Frühjahrsputz geht es nicht immer auch ums Ausmisten. Aber man kann das wunderbar verbinden. Wem die Trennung von Dingen schwerfällt, dem helfen vielleicht sechs Fragen.

Neben dem üblichen Putzen von Fenstern und dem generellen Grund reinemachen in der Wohnung, nutzen zahlreiche Menschen den Frühling auch für einen Überblick über die aktuellen Besitztümer in Haus und Schrank. Und überlegen sich vielleicht dabei, einige Sachen gehen zu lassen. So ist dann etwa mehr Platz im Kleiderschrank (in zehn Minuten) und auch in Sachen Schuhe, Accessoires oder ganz allgemein in den Küchen- oder Wohnzimmerregalen lässt sich mehr Freiraum schaffen.

Doch nicht jedem Menschen fällt die Trennung von Kleidung oder anderen Gegenständen gleich leicht. Während einige gleich loslegen und das Ausmisten in 15 Minuten erledigen, brauchen andere Menschen länger. Schließlich könnte man die eine Plastikdose vielleicht doch noch gebrauchen oder den Stuhl doch noch reparieren. Vielleicht sind genau für diese Menschen die folgenden Fragen ein Hilfsmittel, um das Ausmisten leichter zu machen.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

+ Der Kleiderschrank quillt schnell über, wenn er nicht von Zeit zu Zeit ausgemistet wird. (Symbolbild) © Diego Martin/Imago

Passend zum Frühjahrsputz: Sechs Fragen, die das Ausmisten leichter machen

Um die Entscheidung einfacher zu machen, ob ein bestimmter Gegenstand wegkann oder lieber doch nicht, gibt es ein paar Fragen, die sich zu stellen lohnt:

Aufbewahrungsfristen: Wie lange müssen gängige Dokumente aufbewahrt werden? Pässe und Ausweise: Generell gilt, dass Ausweisdokumente wie Personalausweis oder Reisepass (s. Foto) ein Leben lang aufbewahrt werden müssen. Als Ausweisinhaber darf man Kopien anfertigen – das ist z.B. auf Reisen praktisch, sollte man dort das Original verloren haben. Bei Verlust von Ausweis oder Pass muss man zeitnah Polizei oder Bürgeramt benachrichtigen. Gegen eine Gebühr von zehn Euro stellt das Bürgeramt ein vorläufiges Dokument aus, bis man das neu beantragte Original wieder in Händen hält. © Michael Bihlmayer/Imago Urkunden: Ebenfalls ein Leben lang begleiten sollten einen Menschen die Geburtsurkunde (nötig u.a. zur Kindergeldbeantragung, Eheschließung und den Rentenantrag), die Heirats- und Scheidungsurkunde und später auch die Sterbeurkunde, auch wenn diese eher für die Angehörigen wichtig sein wird. Sie sollten immer im Original aufbewahrt werden, in manchen Fällen reicht auch eine beglaubigte Kopie. Bei Verlust können Geburtsurkunde und Co. im Standesamt des Geburtsortes angefragt werden (Symbolbild) © Edwin Remsberg/Imago Erbschein: Der Erbschein gehrt, wie auch die Geburts- oder Heiratsurkunde, du den Dokumenten, die man ein Leben lang aufbewahren sollte. Im Idealfall lässt man sich gleich mehrere Exemplare aushändigen, da das Original an mehreren Stellen vorgelegt werden muss (z.B. Banken, Versicherungen oder Grundbuchamt). Bei Verlust kann ein neuer Erbschein beim Nachlassgericht beantragt werden, die Kosten richten sich hier nach der Höhe des Erbes. (Symbolbild) © Zerbor/Imago Sozialversicherungsausweis: Wie andere Ausweisdokumente auch muss das Sozialversicherungsdokument ein Leben lang aufbewahrt werden. Die Nummer ist etwa für Arbeitgeber wichtig (Anmeldung Sozialversicherung), hier kann auch das Original gefordert werden. Die Nummer selbst steht auch auf der entsprechenden Meldebescheinigung. Bei Verlust können gesetzliche Krankenversicherung oder Rentenversicherung einen neuen Ausweis erstellen. (Symbolbild) © BBO/McPHOTO/Imago Symbolbild, Zeugnis eines Gymnasiums Zeugnisse: Das Zeugnis der ersten Klassen ist hierbei nicht ganz so wichtig. Abschlusszeugnisse jeglicher Art sollten jedoch immer lebenslang aufbewahrt werden. Ausbildungs-Dokumente ab dem 16. Lebensjahr sind für die spätere Rente wichtig, und die jeweiligen Abschlusszeugnisse für zukünftige Ausbildungs- oder Jobstellen. Wenn möglich, sollten sie im Original vorhanden sein, bei Bewerbungen kann auch eine beglaubigte Kopie ausreichen. Bei Verlust können sie in der jeweiligen Ausbildungsstätte neu angefordert werden. Kostenlos ist das in der Regel aber nicht. (Symbolbild) © Thomas Trutschel/photothek/Imago Symbolbild für einen Arbeitsvertrag Arbeitsverträge: Den aktuellen Arbeitsvertrag sowie Arbeitszeugnisse sollte man bis zur Rente behalten. Auch, wenn man in eine Tochterfirma wechseln oder ins alte Unternehmen zurückmöchte, sollte der betreffende Arbeitsvertrag aufbewahrt werden. Ist dies nicht der Fall, können alte Verträge entsorgt werden – die Abschlusszeugnisse bewahrt man allerdings auf. Bei beiden Dokumenten reichen Kopien aus, auch digitale. Sie bei Verlust neu anzufragen, kann sich als schwierig gestalten. Ansprechpartner sind hier aber die jeweiligen Personalabteilungen. (Symbolbild) © bspieldenner/Imago Lohnsteuerbescheinigung mit Euroscheinen Lohnsteuerbescheinigungen: Hier reicht eine Kopie und die Aufbewahrung von einem Jahr, nach Erhalt des Steuerbescheids (dieser muss übrigens mindestens elf Jahre aufbewahrt werden). Arbeitnehmer prüfen mithilfe der Bescheinigung, ob vom Arbeitgeber korrekte Daten ans Finanzamt übermittelt wurden. Vom Arbeitgeber gibts bei Verlust auch eine Ersatzbescheinigung. (Symbolbild) © B. Leitner/McPHOTO//Imago Symbolbild Lebensversicherung, Unterlagen Versicherungspolicen: Bei Versicherungspolicen gilt es, sie bis zum Vertragsende plus drei zusätzliche Jahre aufzubewahren. Das ist die sogenannte Verjährungsfrist. Ausnahme hier: die Lebensversicherung. Die ist auch über den Tod hinaus aufzubewahren. Im Idealfall liegen Original oder ein entsprechendes Ersatzdokument vor, bei Verlust werden vom Versicherer Zweitdokumente ausgestellt. Für alltägliche Anliegen reicht in der Regel aber immer die jeweilige Versicherungsnummer aus. (Symbolbild) © imagebroker/Imago Symbolbild für Buchhaltung, Lohnabrechnung Gehaltsabrechnungen: In der Regel sammelt man diese für das laufende Jahr und gleicht sie mit der Lohnsteuerbescheinigung am Ende des Jahres ab. Stimmt alles, können die Monatsabrechnungen weg. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sie z.B. digitalisieren und so platzsparend aufbewahren. Ersatz gibt es bei der jeweiligen Personalabteilung. Lohnabrechnungen werden dann wichtig, wenn man Arbeitsverhältnisse oder Betriebsrentenzahlungen nachweisen muss. (Symbolbild) © DocRB_PhotoDesign/Imago Eine Hand blättert durch einen Kontoauszug-Ordner Kontoauszüge: Privatleute bräuchten Kontoauszüge gar nicht aufzubewahren, es gibt diesbezüglich kein Gesetz. Empfohlen ist aber, u.a. von der Stiftung Warentest, eine Frist von drei Jahren. So können Nachweise für die Zahlung von Rechnungen, Miete oder Versicherungen nachgewiesen werden. Kunden mit Online-Banking sollten sich die entsprechenden PDFs regelmäßig speichern, bei manchen Banken ist das nur eine gewisse Zeit lang nötig. Bei Bedarf können ältere Auszüge bei den jeweiligen Banken angefragt werden (meist etwa zehn Jahre lang). (Symbolbild) © HelmaSpona/Imago

Ist es nützlich? – Die Frage nach dem Nutzwert ist wichtig. Ein Drucker, der zwar alt ist, aber der noch funktioniert und den man gelegentlich in Betrieb hat, könnte so also bleiben. Ein kaputter Schneebesen eher nicht. Zu diesem Punkt gehören außerdem noch die Zusatzfragen: Wofür benutze ich es, habe ich es in den letzten Monaten benutzt und werde ich es in Zukunft benutzen? Bringt es mir Freude? – Die Frage stellten sich bestimmt Millionen Menschen, als Marie Kondo mit ihren Aufräum-Tipps zum Phänomen wurde. Auch, wenn der Hype um die japanische Aufräum-Expertin inzwischen abgeflaut ist: Die Frage bleibt richtig und wichtig. Was bedeutet Ihnen der Gegenstand, verbinden Sie damit eine besondere Erinnerung, müssen Sie lächeln, wenn Sie ihn sehen oder fühlen Sie sich beim Tragen einfach wohl? Kann ich es verkaufen oder verschenken? – Für manche Gegenstände oder Kleider muss es keinesfalls in der Tonne enden. Viel eher könnten Sie sie in neue Hände geben. Sei es durch einen Verkauf oder das Verschenken auf den entsprechenden Plattformen oder innerhalb von Familien- und Freundeskreisen. Vielerorts werden auch Verschenke-Kisten an den Weg gestellt (hier aber bitte auf die örtlichen Vorgaben achten). Kann ich es reparieren oder anpassen lassen? – Ein kaputtes Radio, eine zu große oder zu enge Hose – manchmal lassen sich liebgewonnene Gegenstände, die man lange nicht mehr benutzt oder getragen hat, ganz einfach wiederherstellen. Benutzt man sie trotzdem nicht, kommen sie bei der nächsten Ausmist-Runde weg. Ist es zu digitalisieren? – Hunderte Fotos, Urkunden, Papiere: Einige Dinge nehmen viel Platz in Schrank und Schubladen weg. Dabei könnte man sie viel einfacher und platzsparender auf einer externen Festplatte oder Ähnlichem unterbringen. Komme ich leicht an Ersatz, wenn ich so etwas in Zukunft brauchen sollte? – ebenfalls eine Frage, die man sich stellen sollte, ist, ob man leicht und möglichst günstig an einen Ersatz kommt. Passend dazu ist auch die Frage, ob man es womöglich doppelt oder gar dreifach besitzt.

Wer die Fragen nicht so mag, kann vielleicht mehr mit der drei-Kisten-Methode anfangen. Tipp: Die Wohnung in verschiedene Bereiche aufzuteilen, kann hilfreich sein, damit es weniger schnell wieder chaotisch wird.

Rubriklistenbild: © Diego Martin/Imago