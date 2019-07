Diese Tricks verdoppeln die Lebensdauer Ihres Lavendel

Garten-Tipp

Lavendel ist aufgrund seines tollen Duftes ein beliebtes Kraut für den Garten. Wie Sie die Blütezeit ihrer Pflanzen verlängern, erfahren Sie hier.

Lavendel blüht normalerweise von Juni bis August im Garten. Aber nach den Sommermonaten muss nicht unbedingt Schluss sein mit den violetten Blüten. Eine zweite Blütezeit ist nämlich durchaus möglich.

Mit diesen Tricks haben Sie fast den ganzen Sommer über Lavendel im Garten

Das bewerkstelligen Sie, indem Sie den Lavendel direkt nach der ersten Blüte im Sommer um ein Drittel zurückschneiden. Dabei entfernen Sie mit der Heckenschere alle verwelkten Blütenstände, lassen aber ausreichend grüne Triebe oder beblätterte Zweigabschnitte zurück, sodass er noch einmal austreiben kann.

Diese Arbeit sollte erledigt werden, bevor die Pflanze anfängt, Samen zu bilden, wie der Zentralverband Gartenbau in Bonn der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Im Anschluss sollte die Pflanze genügend Zeit haben, nochmal ein bis vier Zentimeter lange Triebe zu bilden - dann stehen die Chancen gut, dass sie den Winter übersteht.

Es gibt aber noch einen weiteren Tipp, um länger den Blütentraum durch Lavendel zu genießen. Wie der YouTuber Detlef Römisch in einem Video erklärt, schneidet er einen Teil seiner Pflanzen zurück, sobald die anderen Lavendel - also ungefähr im Juni - anfangen zu blühen. Die zurückgeschnittenen Pflanzen fangen dann meist circa zwei Monate später damit an, wenn die anderen schon wieder dabei sind auszublühen. So muss man keine Sekunde auf ein violettes Farbenmeer im Garten verzichten.

Ob Sie den Lavendel nun im Jahr mehr als zweimal zurückschneiden oder nicht: Wichtig ist in jedem Fall, dass er nicht über mehrere Jahre ungeschnitten bleibt. Sonst fallen die Pflanzen auseinander und verkahlen von unten. Ist es erst einmal so weit gekommen, dann hilft manchmal auch ein Rückschnitt nichts mehr.

