Natürliche Schädlingsbekämpfung: Mit Kaliseife suchen Läuse an Zimmerpflanzen das Weite

Ökologisch korrekt

Kaliseife oder Schmierseife ist nicht nur ein umweltverträglicher Haushaltsreiniger. In der richtigen Dosis säubert sie auch Pflanzen vor Läusen jeglicher Art.

Sie machen weder vor Orchideen, Sukkulenten noch Überwinterungsgästen wie dem Oleander halt: Hat man Läuse wie Blattläuse, Schild- oder Wollläuse einmal an den Zimmerpflanzen ertappt, sollte man sie zunächst schnell händisch entfernen. Doch es bleiben immer Larven und Eier übrig. Daher ist es wichtig, sie bis auf die letzte ihrer Art zu bekämpfen und einem erneuten Befall der Schädlinge vorzubeugen. Hier ist eine einfach selbst gemachte Lösung mit Kaliseife ein umweltschonendes Hausmittel, das sich mit einer weiteren Zutat auch gegen Spinnmilben einsetzen lässt.

Läuse an Zimmerpflanzen: Mit Kaliseife suchen sie das Weite

+ Kaliseife ist ein biologisch abbaubares Produkt, das nicht nur gegen Blattläuse hilft. © Westend61/Imago

Kaliseife (Sapo Kalinus) ist eine hochwertige Schmierseife auf Leinölbasis, die so desinfizierend wirkt, dass sie auch in der Hausapotheke gut aufgehoben ist. Schmierseife selbst wird aufgrund ihrer ökologischen Verträglichkeit auch als Grüne Seife bezeichnet. Sie eignet sich nicht nur zur Reinigung von Gartenmöbeln, sondern auch zur Beseitigung von Läusen jeder Art. Wichtig ist, dass die Schmierseife frei von Parfüm und pH-neutral ist. Eine Kaliseifenlösung überzieht die Läuse mit einem Film, der die eingesprühten Tiere am Atmen hindert und sie so sterben lässt.

Folgendermaßen wendet man Kaliseife gegen Blattläuse an:

Zwei Esslöffel oder 20 Milliliter Kaliseife ohne Zusätze (ersatzweise 30 Gramm reine Schmierseife) mit einem Liter heißen Wasser verdünnen und abkühlen lassen. Die Lösung in eine Spritzflasche füllen.

Alle befallenen Teile der Zimmerpflanzen, auch die Blattunterseiten, sorgfältig nass spritzen. Um sicherzugehen, wischt man die Blätter mit der Lösung ab oder bestreicht sie mit einem Pinsel, rät der MDR Garten.

Die Anwendung im Abstand von jeweils vier Tagen etwa dreimal wiederholen.

Am besten verwenden Sie für die Seifenlösung Regenwasser oder destilliertes Wasser.

Mit Alkohol gegen Spinnmilben

Wichtig ist, dass die Blattläuse gezielt mit der Lösung getroffen werden. Wenn Sie zu der abgekühlten Lösung noch 5 Milliliter Spiritus hinzugeben, erhalten Sie ein wirksames Mittel gegen besonders hartnäckige Schildläuse, Wollläuse und Spinnmilben.

Laut dem Julius-Kühn-Institut für Kulturpflanzen bliebt der Kali-Seifenfilm nicht lange bestehen, da Licht und Luft ihn innerhalb weniger Stunden zersetzen – daher ist eine Wiederholung der Pflanzenbehandlung in der Regel nötig.

Natürlich lässt sich die Kaliseifenlösung auch für Gartenpflanzen, Kräutern und Gemüse anwenden. Die Pflanzen vertragen die Seife gut, auch für größere Insekten wie Bienen ist sie ungefährlich, daher dient sie auch im Ökolandbau der Schädlingsbekämpfung.

