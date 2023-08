Kürbis richtig düngen: Mineralische Dünger eignen sich eher für akuten Nährstoffmangel

Reichhaltige Gemüseernte

+ © Imago/Shotshop/Markus Hoetzel Kürbis einpflanzen © Imago/Shotshop/Markus Hoetzel

Hokkaido, Butternut oder Baby Boo: Kürbisse bringen Abwechslung in Ihr Gemüsebeet. Mit der richtigen Pflege ernten Sie das schmackhafte Gemüse ab Ende September.

Durch Laubhaufen laufen und Kastanien sammeln gehört genauso zum Herbst wie Kürbissuppe. Sie wollen das Gemüse selbst anbauen und nicht im Supermarkt kaufen? Das ist gar nicht so schwierig. Wichtig zu wissen: Kürbisse gehören wie Tomaten zu den Starkzehrern und brauchen besonders viele Nährstoffe. Regelmäßiges Gießen alleine reicht nicht aus, damit die Pflanzen gedeihen. Zusätzlich müssen Sie Ihren Kürbis düngen – oder direkt auf dem Kompost anpflanzen.

Schon im Frühjahr, also bevor Sie den Kürbis anpflanzen, bereiten Sie den Boden Ihres Gemüsebeetes vor. Mischen Sie Kompost, Rinder- oder Pferdedung in die Erde. Alternativ nutzen Sie organische oder mineralische Dünger aus dem Fachhandel. Das ist die sogenannte Grunddüngung. Diese sorgt dafür, dass die Pflanzen von Anfang an alle wichtigen Nährstoffe bekommen. Wie Sie das restliche Jahr über Kürbis am besten düngen, erfahren Sie auf 24garten.de.