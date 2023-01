Wenn man den Wunderstrauch in die Sonne stellt, verblassen seine Farben

Farbwunder

+ © imagebroker/Imago Der Wunderstrauch oder Kroton (Codiaeum variegatum) wird mit guter Pflege bis zu zwei Meter hoch. © imagebroker/Imago

Kaum eine Zimmerpflanze zeigt so ein schönes Farbenspiel an den Blättern wie der Wunderstrauch. Das behält sie aber nur, wenn der Standort der richtige ist.

Gelb, Grün, Orange oder Purpur – der Wunderstrauch (codiaeum variegatum), auch Kroton genannt, zeigt an den Blättern eine Farbpalette, die unter Zimmerpflanzen ihresgleichen sucht. Auch wenn das bis zu zwei Meter große Bäumchen an sich anspruchslos ist, benötigen seine Blätter das ganze Jahr über eine besondere Fürsorge.

Wie man den Kroton und seine Blätter am besten pflegt, weiß 24garten.de.

Ohne seine bunten Blätter wäre der Kroton noch immer ansehnlich, aber um einiges weniger beeindruckend. Der Standort ist hierfür sehr entscheidend. Je mehr Licht die Pflanze bekommt, beispielsweise im Sommer oder in der Nähe eines Fensters, desto kräftiger wird das Rot in den Blättern ausgeprägt.