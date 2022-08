Kräuter von der Fensterbank: Zehn Sorten, die im Wasser wachsen

DIY-Idee

1 von 10 Bohnenkraut gehört zur Familie der Lippenblütengewächse. © Liane Nothaft/Imago 2 von 10 Nach drei bis vier Wochen bilden sich bei den abgeschnittenen Trieben der Melisse im Wasser neue Wurzeln. © Stock&people/Imago 3 von 10 Basilikum sollte vor der Blüte geschnitten und ins Wasser gestellt werden, damit er sich vermehrt. © Michael Malorny/Imago 4 von 10 Thymian gilt als Heilpflanze und wird bei Bronchitis verwendet. © Stock&people/Imago 5 von 10 Auch die Triebe des Oreganos kann man einfach ins Wasser geben und warten, bis sich Wurzeln bilden. © Hans Eder/Imago 6 von 10 Die Triebe der Steviapflanze sollten für die Vermehrung jung sein. © CSP_olivier26/Imago 7 von 10 Der mit dem Wermut verwandte Estragon mag es ebenfalls warm und sonnig. © Rezeda Kostyleva/Imago 8 von 10 Salbei braucht einen hellen Ort zum Gedeihen. © Antonio/Imago 9 von 10 Minze und Pfefferminze sorgen nicht nur für ein gutes Raumklima, die Pflanzen bilden sehr schnell Wurzeln. © Borodin/Imago

Kräuter kaufen die meisten schnell im Supermarkt, dabei kann man die meisten Sorten einfach selbst im Wasser ziehen.

Geld sparen und gleichzeitig ein schönes Deko-Element – mit selbst gezogenen Kräutern auf der Fensterbank ist das kein Problem. Wie DIY-Bastelideen berichtet, sollte man junge Triebe mit einer Länge von ca. 15 Zentimetern von vollständigen Pflanzen abschneiden. Die Blätter am Stiel sollten entfernt werden, damit die Wurzeln Platz haben und das Wasser nicht faulig wird. Der Trieb wird in eine kleine Glasflasche gegeben, die über einen schmalen Hals verfügen sollte, damit sie als Stütze dient. Luft sollte aber dennoch an die Pflanze kommen.

Anfangs sollte man das Wasser einmal pro Woche wechseln, nachdem kleine Wurzeln zu sehen sind, können es nur noch alle zwei bis sechs Wochen sein. Die am besten geeigneten Kräuter finden Sie in der Bildstrecke.

