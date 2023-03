Eingelegter Knoblauch: So halten die Zehen zwei Wochen lang

Essenzielle Kochzutat

Knoblauch verfeinert fast jedes herzhafte Gericht und darf in keiner Küche fehlen. Warum und wie Sie die Knoblauchzehen einlegen sollten, lesen Sie hier:

Es braucht nicht viel, denn schon kleine Mengen Knoblauch verändern den Geschmack eines Gerichts deutlich. Die einzelnen Knoblauchzehen haben eine große geschmackliche Wirkung und dürfen bei der Zubereitung vieler Hauptgerichte nicht fehlen. Dabei müssen Sie Knoblauch nicht immer frisch verarbeiten, sondern können ihn auch in eingelegter Form wunderbar in der Küche zum Einsatz kommen lassen.

Vermutlich hat die Kulturpflanze ihren Ursprung in den Bergregionen Zentralasiens. Mittlerweile ist das Zwiebelgemüse weltweit erhältlich, besonders Spanien und China sind jedoch Hauptlieferanten. In Deutschland gibt es nur eine recht kleine Knoblauchproduktion im Süden. Beliebt sind die Zehen aber allemal, denn allein in Deutschland verzehrt laut dem Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung ein Haushalt im Jahr 262 Gramm des Gewürzes.