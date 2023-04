Zu viel Krempel im Schlafzimmer? Fünf Dinge, die im Kleiderschrank nichts verloren haben

Ausmisten

Ihr Kleiderschrank quillt mal wieder über? Dann lagern Sie vermutlich zu viele unnütze Dinge darin. Wovon Sie sich schnellstmöglich trennen sollten.

Wenn beim Öffnen der Schranktür schon das ein oder andere Kleidungsstück entgegenfällt, und für neue Pullis und Hosen schlicht der Platz fehlt, wird es an der Zeit, auszumisten. Das ist sogar leichter als gedacht, denn im Schrank finden sich – genau wie in der Küche – oft viele Dinge, die darin eigentlich nichts verloren haben – genau wie im Badezimmer.

Dinge, die Sie gleich aus Ihrem Kleiderschrank aussortieren sollten

+ Der Kleiderschrank quillt schnell über, wenn er nicht von Zeit zu Zeit ausgemistet wird. © Diego Martin/Imago

Am besten räumen Sie den Schrank erst einmal komplett aus, um sich einen Überblick zu verschaffen. Von folgenden Gegenständen dürfen Sie sich bei der Gelegenheit getrost trennen:

Kleidung, die nicht mehr getragen wird: Wir alle haben unzählige Klamotten im Kleiderschrank, die entweder zu klein oder zu weit geworden sind, oder die sich schlicht als Fehlkäufe entpuppt haben. Unpassende Kleidung sollten Sie auf jeden Fall gleich aussortieren. Bei allen anderen Klamotten gilt die Faustregel: Alles, was Sie seit einem Jahr oder länger nicht mehr getragen haben, kann weg. Wer sich nur schwer von einem Pulli oder Shirt trennen kann, deponiert diese in einer Kiste auf dem Dachboden oder im Keller. Bleibt diese auch nach einem Jahr noch unangetastet, wird es aber wirklich Zeit, sich zu trennen. Einzelne Socken: Horten Sie auch die ein oder andere Single-Socke? Auch, wenn Sie noch Hoffnung haben – die meisten Partner-Socken verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Vereinzelte Strümpfe und Socken dürfen also getrost weg. Bettwäsche und Handtücher: Bett- und Badezimmertextilien wie Handtücher, Spannbettlaken und Co. nehmen unglaublich viel Platz weg. Statt im Kleiderschrank lagern Sie Handtücher und Waschlappen besser im Badezimmer-Schränkchen. Für Bettwäsche und Laken eignet sich eine stabile Schlafzimmer-Kommode oder Unterbett-Schublade. Schuhe: Ob Sportschuhe, feine Slipper oder Sandalen – Schuhe haben im Kleiderschrank nichts verloren. Den wertvollen Platz sollten Sie für Ihre Lieblingskleidung reservieren, und Schuhe ausschließlich in einem Schuhschrank im Flur oder Keller verstauen. Deko: Auch die süßen Häschen der Osterdeko oder Lichterketten von Weihnachten sind viel zu sperrig, um sie zwischen Ihren Klamotten aufzubewahren. Zumal sie nur einmal im Jahr gebraucht werden. Im Keller oder Dachboden dürfte sich sicher ein Plätzchen für Ihre Dekoartikel finden. Was Sie nicht mehr schön finden oder bereits kaputt ist, können Sie bei der Gelegenheit gleich aussortieren.

Aussortiertes verkaufen, verschenken oder spenden

Vieles, was Sie an Kleidung, Schuhen oder Dekoartikeln aussortiert haben, ist viel zu schade, um es wegzuwerfen. Was noch gut erhalten ist, lässt sich oft noch prima auf Flohmärkten oder Second-Hand-Plattformen verkaufen. Dabei verdienen Sie sich noch ein bisschen Geld dazu, und andere freuen sich über ein günstiges Schnäppchen. Was sich nicht mehr zum Verkaufen lohnt, kann auch verschenkt oder gespendet werden. So tun Sie beim Ausmisten noch etwas Gutes.

