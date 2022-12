„Das kenn ich“: Mann will Kettensäge im Garten zum Laufen bringen – und erntet Lacher

Er nimmt’s gelassen

Sie ist laut, hat Wumms und zerkleinert wirklich alles: Die Kettensäge beflügelt die Fantasien vieler Hobbygärtner. Dumm nur, wenn sie einfach nicht anspringen will.

Weihnachten steht vor der Tür: Manche besorgen noch hektisch die letzten Geschenke, andere wiederum noch den Weihnachtsbaum. Einige kaufen ihn allerdings nicht beim Baumarkt um die Ecke, sondern wollen ihn lieber selber schlagen. Das geht nicht überall, aber Tannenhöfe bieten an, selbst Hand anzulegen und stellen auch das passende Werkzeug bereit. Das kann ein Beil oder auch eine Kettensäge sein.

TikTok-User gegen Kettensäge: Wer gewinnt das Duell?

Mit letzterem Werkzeug geht es schneller, der Schnitt ist oftmals sauberer und das Gefühl, sie in den Händen zu halten, ist für manche unbeschreiblich. Allerdings überwiegen die Vorteile nur, wenn die Kettensäge auch anspringt. Dass das allerdings ein schwierigeres Unterfangen ist, zeigt jetzt ein TikTok-User. In einem Clip, der bereits hunderte Male geklickt worden ist. Darin zeigt der junge Mann, wie er sich das vorstellt, wenn er sie zum Laufen bringt – und wie die bittere Realität tatsächlich aussieht. Wer sich übrigens das Schlagen des Weihnachtsbaums verkneifen will, kann ihn jetzt auch bei Aldi für 14,99 Euro kaufen.

Zuerst sieht man im Clip einen anderen Mann, der an einem Kettensägen-Contest teilnimmt. Nach dem Countdown dauert es nur eine Millisekunde, die Säge springt an und er kann sofort loslegen. Dann ist ein Schnitt – und es ist der User in seinem Garten zu sehen. Er versucht ebenfalls, seine Kettensäge zum Laufen zu bringen, doch ohne Erfolg. Er versucht es mehrmals, zieht immer wieder an der Startvorrichtung, doch es hilft nichts. Wollen Sie allerdings Brennholz hacken, eignet sich eine Spaltaxt sowieso viel besser.

Kettensäge spricht nicht an – alle lachen, ein User fühlt mit

Der Mann wird immer hektischer, zieht immer kräftiger an der Schnur, verliert an einer Stelle sogar sein Cap. Als alles nichts hilft, lässt er die Motorsäge auf den Rasen fallen und gibt ihr noch einen Tritt hinterher. Offenbar wird er von einer Frau dabei gefilmt, denn ganz am Ende hört man noch, wie eine weibliche Stimme kurz schadenfroh auflacht.

Das Video hat bereits unzählige Likes erhalten. Viele kommentieren mit lachenden Smileys, andere User hingegen, wie sehr sie mit dem User mitfühlen. Einer meint etwa: „Das kenn ich 😂“, während eine andere Userin nur lapidar schreibt: „Cool ..😅.“ Doch der Beitragsersteller bleibt trotz der vielen Lacher gelassen und lacht stattdessen einfach mit.

Rubriklistenbild: © Kzenon/Imago