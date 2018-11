Mit diesen Hausmitteln wird Ihre Kaffeekanne wieder blitzeblank

Dunkle Ablagerungen?

Kaffee ist das beliebteste Heißgetränk der Deutschen. Doch leider hinterlässt er in Kannen dunkle Ablagerungen. Mit welchen Hausmitteln Sie diese loswerden.

Kaffee sorgt mit seinem wunderbaren Aroma und herrlichen Duft für Freude am Frühstücks- und Kaffeetisch. Doch leider hinterlässt das braune Heißgetränke auch dunkle Ablagerungen in Thermoskannen, Porzellankannen, Edelstahlkannen & Co. Und auch der Geruch lässt schnell zu Wünschen übrig...

Hausmittel gegen Ablagerungen in Kaffeekannen: Das hilft wirklich

Gegen Ablagerungen und Kaffeemief helfen jedoch viele Hausmittel, mit denen Sie die dunklen Stellen im Nu los werden.

Salz und Zitrone: 2 TL Salz und Saft einer halben Zitrone mit heißem Wasser in Kaffeekanne füllen, 30 Minuten einwirken lassen und ausspülen.

2 TL Salz und Saft einer halben Zitrone mit heißem Wasser in Kaffeekanne füllen, 30 Minuten einwirken lassen und ausspülen. Essig: Kaffeekanne zur Hälfte mit Essig füllen, mit warmen Wasser auffüllen, 30 Minuten einwirken lassen und gut ausspülen.

Kaffeekanne zur Hälfte mit Essig füllen, mit warmen Wasser auffüllen, 30 Minuten einwirken lassen und gut ausspülen. Backpulver oder Natron: Achtung, nur bei Kannen mit Glaseinsatz verwenden! Ein Päckchen Backpulver oder Natron in Kaffeekanne füllen, mit heißem Wasser auffüllen, dann für einige Stunden einwirken lassen. Ausspülen, fertig!

