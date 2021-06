Mit diesem Trick wird Ihre Mikrowelle blitzschnell sauber – ohne schrubben

Instagram-Lifehack

+ © serhiirubens/Imago Die Mikrowelle lässt sich blitzschnell und ohne schrubben reinigen. Wir verraten Ihnen, welche Hausmittel Sie benötigen. © serhiirubens/Imago

Hier ein Spritzer und dort ein Fettfleck – schon sieht die Mikrowelle nicht mehr schön aus. Mit diesem Hausmittel-Trick wird sie im Nu wieder strahlend rein. Ohne schrubben.

Wenn es um die Reinigung der Haushaltsgeräte geht, sollte es am besten immer schnell gehen. Gerade Fettflecken machen es einem da immer schwer. Doch ob an den Küchenschränken* oder in der Mikrowelle, dem Schmutz kann ganz leicht der Kampf angesagt werden. Alles, was es benötigt, sind ein paar Hausmittel. Wir verraten den Trick, um die Mikrowelle ganz ohne schrubben zu reinigen.

Mikrowelle reinigen: Diese Hausmittel benötigen Sie

1 Tasse Wasser

1 Teelöffel weißer Essig

2 Teelöffel Zitronensaft

1 Holzspieß

Instagram-Lifehack: mühelos die Mikrowelle reinigen

Die clevere Idee stammt von der australischen Hausfrau Chantel Mila. Sie teilt ihre Tipps und Tricks auf ihrem Profil und begeistert damit über 99 Millionen Abonnenten. So beispielsweise auch mit einem Trick, um Bügelspray selbst herzustellen. Ihren Angaben zufolge werden die Zutaten in einem mikrowellenfesten Behältnis zusammengemischt. Mit einem Holzspieß wird alles verrührt und samt Spieß in die Mikrowelle gestellt. Ganze vier Minuten wird die Mischung erhitzt und ebenso lange stehen gelassen. Nachdem sich der Dampf in dem Elektrogerät verteilen konnte, ist es Zeit es mit einem Lappen auszuwischen. Ob nun im Innenraum oder an der Mikrowellentür, alle Verschmutzungen lassen sich leicht entfernen. Auf ihrem Profil macht sie außerdem darauf aufmerksam, die Mikrowellenzeit der Wattzahl entsprechend anzupassen. Wie das Ganze aussieht, können Sie auch im Video nochmal genauer anschauen.

(swa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

