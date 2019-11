Immobilieninserat wird offline genommen, nachdem Nutzer Dubioses entdecken - sehen Sie es?

Was ist das?

Der Schuss ging wohl nach hinten los: Ein Immobilieninserat sollte potenzielle Käufer locken - am Ende interessierten sich Nutzer aber nur für ein skurriles Detail.

Das Immobilieninserat für ein Zuhause in Oak Park, im US-Bundesstaat Michigan, sorgte nicht etwa wegen seines tollen Angebots für Aufmerksamkeit - innerhalb eines Tages sahen sich 29.000 Personen die Anzeige auf dem Immobilienportal Zillow an: Der Grund war ein dubioses Detail in einem der Bilder.

User entdecken Dubioses in Immobilieninserat - es folgen weitere Ungereimtheiten

Das Foto zeigte die Küche des Hauses. Auf den ersten Blick ist darauf nichts Auffälliges zu sehen - bis die Augen über die Küchentheke schweifen. Darauf steht nämlich ein Teller, auf dem Linien aus weißem Pulver gezogen wurden. Innerhalb kürzester Zeit kommentierten hunderte Nutzer das Foto und diskutieren, ob es sich tatsächlich um Kokain handeln könnte. Kurz danach wurde die Anzeige wieder von der Plattform genommen - ein Schuldeingeständnis?

Mitnichten: Ein Reporter des Fernsehsenders WXYZ rief bei der angegebene Telefonnummer an und bekam den Freund der Anbieterin, namens Jeff, an den Hörer. Dieser erklärte, dass es sich bei der Anzeige um einen Witz gehandelt haben soll. "Ich fragte mich, ob es irgendjemanden jemals auffallen würde, wenn ich so etwas machen würde. Und wenn es jemandem auffallen würde, ob es viral gehen würde und das tat es." Tatsächlich soll es sich bei dem weißen Pulver um ein Mittel gegen Kopfschmerzen gehandelt haben.

Ein Beamter der Polizei in Oak Park erklärt, dass der Fall nicht näher verfolgt wird, weil zu viele Rechtsfragen geklärt werden müssten, um einen Durchsuchungsbefehl zu bekommen. Aber: "Ich würde es niemandem empfehlen, so etwas vorzutäuschen, um Aufmerksamkeit für ein Zuhause oder irgendeine Form von Immobilie zu erlangen." Jeff erklärte dem Sender WXYZ, dass er das Foto selbständig von der Immobilienplattform genommen hätte - diese erklärt aber, das Angebot entfernt zu haben, weil es gegen die Richtlinien verstieß.

