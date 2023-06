Ikea versucht über „vier Geheimnisse“, den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen

TikToker ist sich sicher

Geben Sie bei Ikea immer mehr Geld aus, als Ihnen lieb ist? Das ist kein Zufall: Marketing-Tricks können dafür sorgen, dass der Geldbeutel besonders „locker sitzt“.

Hier noch ein paar Tassen, da noch Teelichter – und schon zeigt die Kasse bei Ikea wieder mehrere hundert Euro an. Und das sogar oft nur für „Kleinigkeiten“. Kommt Ihnen das bekannt vor? Dass wir in Geschäften mehr Geld ausgeben, als uns lieb ist, hat tatsächlich nicht nur etwas mit mangelnder Selbstkontrolle zu tun. Die Marketing-Abteilungen von Möbelhäusern, Supermärkten & Co. setzen vieles daran, ihre Läden so zu gestalten, dass Kunden möglichst viel kaufen – ohne sich dessen bewusst zu sein.

Auch der schwedische Möbelgigant Ikea soll einige Tricks anwenden, damit seine Kunden möglichst viel Geld im Einrichtungshaus lassen. TikToker bumanjiexplore will einige der geheimen Tricks von Ikea aufgedeckt haben, wie er in einem Video erklärt:

1. Trick: Lage der Ikea-Läden

Dieser Punkt dürfte bisher den wenigsten entgangen sein: Die Einrichtungshäuser von Ikea liegen fast immer außerhalb der Städte, sodass Sie zum einen ein Auto benötigen und zum anderen viel Zeit mit der Anreise verbringen. Das soll dazu führen, dass Kunden bei Ikea immer etwas mitnehmen (selbst Dinge, die sie gar nicht benötigen) – damit sich der ganze Aufwand auch wirklich lohnt.

2. Trick: Gestörte Zeitwahrnehmung

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es in Ikea-Geschäften keine Fenster und keine Uhren gibt? Das ist kein Zufall: Dadurch verlieren wir unser Zeitgefühl. Ikea möchte mit allen Mitteln verhindern, uns daran zu erinnern, dass wir mit unserer Zeit auch etwas sinnvolleres anstellen könnten, als Samstags fünf Stunden im Einrichtungshaus zu verbringen. Mehr Zeit heißt eben auch: Mehr Möbel, Kissen und Servietten landen in unserem Einkaufswagen.

3. Trick: Zettel und Stifte gibt‘s bei Ikea gratis

Wer hätte das gedacht: Die kleinen Zettel und Stifte, die in Ikea-Läden gratis zur Verfügung gestellt werden, gibt es aus einem einfachen Grund umsonst: Wer sich die richtige Lagerplatznummer notiert, kann sie nicht vergessen und findet den Kleiderschrank seiner Träume am Ende der Einkaufstour leichter. Manchmal reichen auch schon zehn Minuten, um den alten Kleiderschrank auszumisten, und so einen neuen Schrank überflüssig zu machen. Doch es gibt noch einen weiteren Grund für Gratis-Papier: Was auf dem Notizzettel landet, wird anschließend meist auch gekauft. So geben wir automatisch mehr Geld aus.

4. Trick: Der Ikea-Effekt

Möbel zum Selbstaufbauen – mit diesem Konzept ist Ikea einst berühmt geworden. Doch wussten Sie, dass dahinter mehr steckt? Ikea soll sich hier einen kognitiven Effekt zunutze machen: Produkte, die wir selbst zusammenbauen, schätzen wir mehr als andere und geben dafür auch gerne mehr Geld aus. Dieser psychologische Effekt wurde von mehreren Studien bereits belegt, wie auch sueddeutsche.de berichtet. Sogar das Selbstbewusstsein soll dadurch mehr steigen, sodass wir uns danach auch an schwerere Herausforderungen heranwagen.

Allerdings sollte Ikea diesen Effekt nicht übertreiben: Ist der Aufbau zu kompliziert gestaltet, schlägt sich bei Kunden schnell der Frust Bahn – und dann wird die Schuld nicht bei den eigenen Fähigkeiten gesucht, sondern beim Hersteller. Wie sie den chemischen Geruch von neuen Möbeln beseitigen, erfahren Sie hier.

