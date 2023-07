Im Hochsommer sind die Hundstage angesagt – was das für den Garten bedeutet 

Nur eine Bauernregel?

Im Juli und August kann es tierisch heiß werden. Genau in diese Zeit im Hochsommer fallen die Hundstage, die für den Garten zu einer Belastungsprobe werden können.

Wann genau die Hundstage sind, hängt von der Sichtweise ab. Aus astronomischer Sicht handelt es sicher hierbei um eine bestimmte Sternenkonstellation, aus meteorologischer Sicht bezeichnen sie den Hochsommer im Juli und August – und im Volksmund daher auch einfach die heißeste Zeit des Jahres. Aber was genau haben Sie zu bedeuten und was sind die Folgen für Garten?

Wann sind die Hundstage und was bedeuten sie?

Mit den tierischen Vierbeinern haben die Hundstage nichts zu tun. Ihren astronomischen Ursprung haben sie im Sternbild „Großer Hund“: Die Hundstage bezeichnen den Zeitraum im Juli, in dem Sirius, der hellste Stern dieser Konstellation, zum ersten Mal am Himmel sichtbar wird, bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Sternbild 30 bis 31 Tage später mit all seinen Sternen vollständig erscheint. Der Stern Sirius geht in dieser Zeit während der Hundstage mit der Sonne auf und unter.

Wie es der Zufall will, fällt diese Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August meteorologisch gesehen in die heißeste Zeit des Jahres. Im Garten stehen die Hundstage für Dürre und Hitzewellen, die für alle Pflanzen von Blumen und Gemüse zu einer großen Belastungsprobe werden – sofern die Klimaveränderung nicht zunehmend andere Wetterereignisse wie Dauerregen, Hagel oder Sturm verursacht. Heiße Tage, auf die starke Gewitter folgen, sind während der Hundstage auf jeden Fall nicht ungewöhnlich.

Den Garten durch gezielte Maßnahmen vor den Hundstagen schützen

In dieser Zeit muss man den Garten durch eine regelmäßige Bewässerung und Hitzeschutzmaßnahmen vor den hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung schützen – beispielsweise, indem Sie empfindliche Kübelpflanzen in den Schatten stellen. Und sich andererseits darauf gefasst machen, dass innerhalb von kürzester Zeit ein Gewitter aufzieht, das vor allem hochgewachsene Pflanzen wie Tomaten oder Rittersporn schädigen kann. Da die Hundstage auch für Gartentiere eine Belastung sind, sollte man ihnen im Garten Trinkmöglichkeiten anbieten, beispielsweise eine Insekten- oder Vogeltränke.

Wie für alle ungewöhnlichen Wetterereignisse und andere Singularitäten wie die Schafskälte und den Siebenschläfertag ranken sich auch um die Hundstage viele Bauernregeln (zum Beispiel „Sind die Hundstage heiß, wird im Winter lange weiß“), diese haben jedoch in der Regel wenig Aussagekraft.

Wegen der Eigenbewegung des Sternbildes und Richtungsänderung der Erdachse hat sich die erste Sichtbarkeit von Sirius und des „Großen Hundes“ in Deutschland inzwischen eher auf Ende August verschoben – aber auf das Wetter und den Garten hat dies keinen Einfluss.

