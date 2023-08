2023 ist ein Hornissensommer – wieso es plötzlich so viele gibt und wie man sich am besten verhält

Sanfte Riesen

Dieses Jahr ist ein gutes für Hornissen, die Zahl der Rieseninsekten in Deutschland hat zugenommen. Wenn man sich richtig verhält, sind sie für den Menschen keine Gefahr.

Wie der Naturschutzbund Deutschland (NABU) berichtet, wurden bei einer Insektenzählung im Frühsommer 2023 mehr Hornissen als im Vorjahr gesichtet – sie landete auf Platz 11 aller gezählten Insektenarten. Das zu den Faltenwespen gehörende Insekt löst bei vielen Menschen noch Verunsicherung aus, dabei ist die steigende Zahl der Tiere ein gutes Zeichen. Und wenn man ihr nicht zu nahe kommt, tut sie auch nichts.

Hornissen suchen vermutlich die Nähe des Menschen

+ Hornissen bauen ihre Nestern in Nistkästen von Vögeln, wenn sie anderswo keinen geeigneten Unterschlupf finden. © Reiner Bernhardt/Imago

Mit ihrer Größe von bis zu vier Zentimetern wirken die herumfliegenden Europäischen Hornissen (Vespa crabro) ganz schön beeindruckend. Allerdings sind sie weder besonders aggressiv, noch sind ihre Stiche gefährlicher als die von anderen Wespen oder Bienen. Wer sie in seinem Garten sieht, sollte sich eher freuen, denn die Nützlinge ernähren sich nicht nur von Fallobst, sondern fressen auch Schädlinge wie die Raupen des Eichenwicklers, Bremsen und Motten – bis zu einem halben Kilogramm andere Insekten jagt ein Hornissenvolk täglich. Außerdem ist sie wie die Biene ein Bestäuber, beispielsweise von Johannisbeeren.

NABU-Insektenexpertin Laura Breitkreuz betont: „Leider wissen noch viel zu wenige Menschen, dass Hornissen sehr friedfertige Tiere sind. Sie fliehen eher bei Bedrohung und stechen nur, wenn sie massiv gestört oder verfolgt werden. Sie weichen unter Umständen auf Gartenschuppen oder auch Vogelnistkästen aus, weil ihre eigentlichen Nistmöglichkeiten wie Höhlen in Laubbäumen seltener werden. Wenn man weiß, wo ihr Nest ist und sie in Ruhe lässt, steht einer friedlichen Nachbarschaft nichts im Weg. Außerdem hat man so weniger Ärger mit der Deutschen oder Gemeinen Wespe auf dem Erdbeerkuchen. Sie stehen nämlich auch auf dem Speiseplan der Hornissen.“ Die gestiegene Zahl der Tiere könnte also daran liegen, dass Hornissen aus ihrem natürlichen Lebensraum vermehrt in Siedlungen ziehen.

Eine andere Ursache können eine Verzerrung sein, erklärt Wespenexperte Christian Schmid-Egger von der Deutschen Wildtier Stiftung in Berlin in einem Bericht der dpa. Da Hornissen gerade ein großes Thema in den Medien seien – vor allem die invasive Asiatischen Hornisse (Vespa velutina), die sich in Deutschland ausbreitet.

Wie man sich gegenüber Hornissen richtig verhält

Wer also eine Hornisse sichtet, sollte ihr einfach aus dem Weg gehen. Wenn man ein Nest sieht, hält man am besten ein bis zwei Meter Abstand dazu. Die Tiere stehen unter Artenschutz und dürfen nicht getötet werden. Die Nester dürfen nur von Fachleuten umgesiedelt werden, doch da alle Hornissen darin im Laufe des Herbstes sterben, ist dies eigentlich gar nicht nötig.

Rubriklistenbild: © Reiner Bernhardt/Imago